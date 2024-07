Dieta niskopurynowa obniża poziom kwasu moczowego w organizmie przy dnie moczanowej. Polega głównie na ograniczeniu produktów tłustych. Wskazane są natomiast artykuły węglowodanowe, np. makarony, ryże, dżemy i owoce.

Dieta niskopurynowa jest rodzajem diety leczniczej, którą stosuje się u osób chorych na dnę moczanową, znaną również jako podagra. Podstawą diety jest wyeliminowanie z żywienia chorego produktów o dużej zawartości puryn. Zalicza się do nich przede wszystkim mięso.

Zasady diety niskopurynowej

Dieta niskopurynowa lub ubogopurynowa to dieta lecznicza, która ma na celu obniżenie ilości kwasu moczowego w organizmie. Jest on końcowym produktem przemiany puryn, czyli chemicznych związków znajdujących się w wielu produktach żywnościowych. Do podstawowych założeń diety należy wyeliminowanie produktów tłustych, regularne jedzenie 5 posiłków dziennie i picie przynajmniej 2 litrów płynów. Ważną zasadą jest jedzenie ostatniego posiłku na 3-4 godziny przed snem.

Zastosowanie diety niskopurynowej

Dieta niskopurynowa ma przede wszystkim zastosowanie w dnie moczanowej, nazywanej inaczej podagrą, artretyzmem lub skazą moczanową. Istotą choroby jest nadmierne gromadzenie się w organizmie kwasu moczowego, który odkłada się w różnych narządach i tkankach powodując ich dysfunkcję. Objawem podagry jest bardzo silny ból i obrzęk stawu. Napad dny moczanowej pojawia się najczęściej w nocy lub wcześnie rano. Nierzadko jest następstwem wypicia dużej ilości alkoholu lub zjedzenia tłustego i obfitego posiłku poprzedniego dnia. Dietę niskopurynową stosuje się również u osób chorych na kamicę nerkową moczanową. Jest to jeden z czterech rodzajów kamicy, w którym kamienie złożone są z kwasu moczowego.

Produkty przeciwwskazane i zakazane w diecie niskopurynowej

Produktami zakazanymi w diecie ubogopurynowej są te, z których w wyniku przemian powstanie powyżej 100 mg kwasu moczowego. Zalicza się do nich tłuszcze, takie jak słonina i smalec, mięsa (wołowina, wieprzowina, dziczyzna, cielęcina, jagnięcina oraz pieczony kurczak), konserwy, wywary z kości i mięsa. Ponadto z diety bezwzględnie eliminuje się tłuste i wędzone ryby, np. śledzie, makrelę, łososia oraz karpia. Niedozwolone są również krewetki oraz niektóre warzywa, m.in. papryka, kalafior, brukselka, brokuł, zielony groszek i por. Dużą ilość puryn dostarczają także: rabarbar, soja i warzywa zawierające kwas szczawiowy, czyli szczaw i szpinak. W diecie nie może pojawić się czekolada, grzyby – zwłaszcza pieczarki i prawdziwki oraz przyprawy pikantne, ostre i korzenne.

Czego nie można pić przy diecie niskopurynowej

Napojami bezwzględnie zakazanymi w diecie niskopurynowej są: kakao, mocna herbata, napoje gazowane i kawa. Nie wolno również pić soków owocowych, które nie zostały rozcieńczone. Produktem, który podlega całkowitemu wyeliminowaniu jest alkohol. Hamuje on usuwanie kwasu moczowego z organizmu, co skutkuje gromadzeniem się kwasu i napadem dny.

Produkty zalecane w diecie niskopurynowej

W diecie niskopurynowej powinny pojawiać się produkty, z których wytwarzane jest nie więcej niż 50 mg kwasu moczowego. Wśród zalecanych owoców i warzyw wyróżnia się: brzoskwinię, gruszki, jabłka, truskawki, maliny, pomarańcze, ananas, czerwone buraki, cukinię, pomidory, ogórki i marchew. Dozwolonymi składnikami diety są również makarony, białe pieczywo, kasze, ryż oraz miód i dżemy. Osoby będące na diecie ubogopurynowej powinny jeść chude sery twarogowe, mleko oraz jaja.