Elżbieta Zającówna zmarła 28 października 2024 roku w wieku 66 lat. O śmierci wybitnej i uwielbianej przez widzów aktorki poinformował Związek Artystów Scen Polskich za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz na oficjalnym facebookowym profilu ZASP pojawiła się również informacja nt. pogrzebu Elżbiety Zającówny. Już wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie wielkiej gwiazdy.

Pogrzeb Elżbiety Zającówny. Kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie aktorki?

Wiadomość o śmierci Elżbiety Zającówny była dla wszystkich ogromnym szokiem. Aktorka w ostatnim czasie nie występowała w nowych produkcjach i wycofała się z medialnego życia. Gwiazda nie udzielała się również w mediach społecznościowych, dlatego od pewnego czasu nie było wiadomo, co dokładnie się u niej dzieje. Wiadome było jednak, że to nasilające się problemy zdrowotne sprawiły, że Elżbieta Zającówna zrezygnowała z kariery aktorskiej. Artystka od lat zmagała się z nieuleczalną chorobą von Willebranda. Jest to schorzenie wiążące się z zaburzeniami krzepliwości krwi. W jednym z wywiadów przed laty mówiła wprost.

Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie - mówiła Elżbieta Zającówna dla ,,Vivy!''

Elżbieta Zającówna zmarła 28 października 2024 roku w wieku 66 lat. Po kilku dniach od jej odejścia do mediów dotarła informacja na temat uroczystości pogrzebowych aktorki. Nekrolog pojawił się na oficjalnym Facebooku Związku Artystów Scen Polskich. Jak się okazało, ostatnie pożegnanie artystki będzie trwało aż dwa dni. Rozpocznie się Mszą Świętą 6 listopada w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Kolejnego dnia odbędą się zaś uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Grębałów w Krakowie.

Z Najgłębszym Bólem powiadamiamy, że 28 października 2024 roku odeszła Elżbieta Zającówna. Żegnamy osobę o wielkim sercu, której wrażliwość na otaczający świat sprawiła, że dostrzegała piękno tam, gdzie inni by go nie zobaczyli. Msza Święta za Jej Duszę odbędzie się w środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 7 listopada o godzinie 13:40 w Krakowie na Cmentarzu Grębałów ul. K. Darwina 1. W wielki żalu Mąż, Córka i Najbliższa Rodzina. - czytamy w nekrologu

Fanom Elżbiety Zającówny w dalszym ciągu trudno jest się pogodzić z jej odejściem. W sieci nieustannie pojawia się mnóstwo poruszających wpisów i kondolencji od internautów.

Ogromna strata, za wcześnie, żegnaj Elu

Nie mogę uwierzyć... Niech spoczywa w pokoju

Cudowny człowiek, piękna dusza. Ogromna strata - piszą poruszeni internauci

