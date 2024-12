Charli XCX, jedna z największych gwiazd muzyki pop, została ogłoszona pierwszą headlinerką Orange Warsaw Festival 2025. Artystka wystąpi w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, przyciągając fanów nie tylko z całej Polski.

Reklama

Charli XCX na Orange Warsaw Festival 2025

Charli XCX, brytyjska wokalistka znana z takich hitów jak Boom Clap, Beg For You czy Boys, w przyszłym roku powróci na polską scenę muzyczną. Artystka była już wcześniej gościem na Opener Festival, a jej koncert spotkał się z entuzjastycznym odbiorem fanów. Jednak wielki boom na jej utwory miał miejsce latem 2024 roku. Charli XCX wraca do Polski by wystąpić na kolejnym wielkim muzycznym wydarzeniu. Tym razem wystąpi jako jedna z gwiazd Orange Warsaw Festival, potwierdzając swoją ugruntowaną pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej.

Orange Warsaw Festival 2025: lokalizacja i data

Orange Warsaw Festival 2025 odbędzie się w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. To znane miejsce na mapie stołecznych wydarzeń muzycznych, które co roku przyciąga tysiące fanów. Festiwal tradycyjnie odbywa się niedługo przed startem wakacji. W nadchodzącym roku Orange Warsaw Festiwal odbędzie się 30-31 maja 2025.

Co wiemy o koncercie Charli XCX w Warszawie?

Charli XCX będzie headlinerką drugiego festiwalu Orange Warsaw Festiwal. 31 maja 2025 roku, artystka ma zaprezentować największe przeboje ze swojego bogatego repertuaru, a także nowe utwory. Szczegóły dotyczące godzin występu oraz innych artystów, którzy dołączą do line-upu, będą ujawniane stopniowo przez organizatorów. Występ Charli CXX na Orange Warsaw Festwal będzie początkiej jej europejskiej trasy koncertowej.

Gdzie kupić bilety na Orange Warsaw Festival 2025?

Sprzedaż biletów na Orange Warsaw Festival 2025 ruszy już w styczniu. Informacje o cenach i dostępnych pakietach można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu oraz w kanałach społecznościowych organizatorów.

Reklama

Kim jest Charli XCX – muzyczna gwiazda pop

Charli XCX to brytyjska artystka, która zdobyła światową sławę dzięki nowatorskiemu podejściu do muzyki pop. Jej utwory charakteryzują się unikalnym brzmieniem i przebojowymi melodiami. Wokalistka ma na swoim koncie liczne nagrody i współpracę z wieloma gwiazdami światowego formatu, w tym z Iggy Azaleą, Troye Sivane czy Rina Sawayamą. Jej koncerty to gwarancja niezapomnianych wrażeń muzycznych i wizualnych. Szczególną popularnością cieszy się jej nowe album "Brat", który zrobił furorę wśród fanów.