Polacy już nie mogą się doczekać, aż jesienią na antenę wrócą ich ulubione formaty. Stacje głośno zapowiadają zarówno kontynuacje sztandarowych programów, jak i premiery zupełnie nowych. Okazuje się, że zanim to, na ekrany wraca uwielbiana przez polską widownię telenowela. Kiedy i gdzie oglądać?

Popularna telenowela wraca na ekrany

Za moment zakończy się lato, a to oznacza start jesiennych ramówek. Nie zabraknie programów rozrywkowych czy reality show, a także znanych i lubianych seriali, jak chociażby "M jak miłość" czy "Na Wspólnej". Fani już zacierają ręce, wypatrując swoich ulubionych tasiemców. Niespodziewanie jednak media obiegła wieść o jeszcze jednym znanym hicie.

Na przestrzeni lat popularność wśród polskich widzów zdobyło wiele zagranicznych telenoweli, jak chociażby "Moda na sukces" czy "Zbuntowany anioł". Właśnie się dowiedzieliśmy, że jeden z takich hitów powraca na ekrany! Mowa o serialu "Nie igraj z aniołem", który w Polsce był emitowany w 2009 roku na antenie TV4.

Nie igraj z aniołem kadr "Nie igraj z aniołem"

To meksykańska produkcja, która opowiada historię Marichuy, która jako nastolatka uciekła z domu dziecka i została zgwałcona przez przypadkowego mężczyznę. Jako dorosła dziewczyna z koeli wpada w kłopoty, za które grozi jej areszt. W jej obronie przed sędzią staje bogacz - Juan Miguel. Polacy zżyli się z losami Marichuy i nie kryli rozczarowania, gdy format zdjęto z anteny. Teraz mają powody do radości, bo serial powraca1

Mimo iż przed laty "Nie igraj z aniołem" było emitowane na antenie TV4, od teraz widzowie będą mogli oglądać go w TV Puls. Premiera odbyła się 16 sierpnia, a odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00. Co ciekawe, telenowela już teraz jest dostępna w całości w Internecie, a dokładniej w Polsat Box Go.

