Dieta 1200 kalorii polega na zastosowaniu w ciągu dnia takiego jadłospisu, który dostarczy do organizmu o 500 kalorii mniej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie (1700-1900). Według założeń diety 1200 kalorii po tygodniu stosowania można stracić około kilograma.

Fundamentalne zasady diety 1200

Dzienne spożycie kalorii u kobiet nie powinno być niższe niż 1200, a u mężczyzn 1500. W diecie 1200 kalorii około 15%-25% kalorii stanowią białka, 45%-65% węglowodany, a 20-35% tłuszcze. Należy spożywać 5 posiłków dziennie, w równych odstępach czasu.

Decydując się tę dietę należy ograniczyć ilość wypijanego alkoholu. Dieta odchudzająca powinna być skomponowana z warzyw i produktów pełnoziarnistych, które dostarczą złożonych węglowodanów. Ważne jest jedzenie roślin strączkowych i chudych białek (ryby, drób).

Dieta 1200 kalorii – zalety diety odchudzającej

Główną zaletą diety 1200 kalorii jest bezpieczna utrata zbędnych kilogramów. Utrata wagi następuje powoli, co pozwala uniknąć efektu jojo. Systematyczne spożywanie posiłków reguluje pracę układu pokarmowego.

Wady diety 1200 kalorii

Odchudzająca dieta 1200 kalorii może prowadzić do osłabienia, rozdrażnienia i zmęczenia. Ograniczenie kalorii często prowadzi do mniejszej ilości składników odżywczych dostarczanych do organizmu. Dieta ta wymaga dyscypliny i rygoru. Osoba będąca na diecie 1200 kalorii musi stale ważyć produkty i pilnować liczby kalorii w przygotowywanych posiłkach.

Diety 1200 kalorii nie powinny stosować osoby poniżej 18. roku życia. Nie jest zalecana w przypadku osób, które mają wysokie zapotrzebowanie kaloryczne oraz osób pracujących fizycznie. Przed rozpoczęciem stosowania diety należy skonsultować się z lekarzem. Dieta powinna być różnorodna, dlatego należy sięgać po różnorodne jadłospisy. W trakcie stosowania diety organizm jest pozbawiony dużej dawki energii, dlatego aktywność fizyczna w trakcie diety powinna być umiarkowana.

