Dorota z "Rolnik szuka żony" zgłosiła się do programu, by poznać Waldemara. Ostatecznie okazało się, że ta odważna decyzja odmieniła jej życie. Dziś wraz z rolnikiem spodziewają się córeczki. Dorota zaskoczyła jednak obserwatorów wymownym wpisem na Instagramie:

Znikają różowe okulary, które założyliśmy na początku i nagle okazuje się, że partner ma wady - czytamy we wpisie.

To, co chciała przekazać ukochana rolnika, daje do myślenia.

Dorota z "Rolnik szuka żony" w wymownym wpisie o miłości

Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" chętnie dzielą się swoim szczęściem i czasem oczekiwania na narodziny pierwszego wspólnego dziecka. Zakochani wychowują również swoich synów z poprzednich związków. Miłość rolnika i jego wybranki początkowo rozwijała się powoli. Zakochani nie spieszyli się wspólnym zamieszkaniem ani decyzją o ślubie. Nagle jednak zaskoczyli wszystkich, wyjawiając, że spodziewają się córeczki. Dorota z "Rolnik szuka żony" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i z radością dzieli się tym, co u niej słychać, jednocześnie z dystansem traktując tych, który nie są przychylni jej i Waldemarowi. Dziś podzieliła się wymownymi słowami o tym, czym jest prawdziwa miłość:

Miłość zaczyna się dopiero w momencie kiedy kończy się ''miłosny haj'', a zaczyna życie. A życie mimo, iż piękne – jest cholernie ciężkie. Znikają różowe okulary, które założyliśmy na początku i nagle okazuje się, że partner ma wady - czytamy we wpisie na Instagramie.

W dalszej części Dorota z "Rolnik szuka żony" zwraca uwagę swoich obserwatorów na to, że miłość to nie tylko piękne chwile ale również ciężka praca i zaangażowanie. Jej wpis to cytat z jednej z książek:

Pojawiają się problemy, praca, zmęczenie, czasem brak pieniędzy i milion innych kłopotów. Dlatego właśnie prawdziwa miłość to ciągłe zaangażowanie, praca, kompromisy i chęć dawania siebie. To ciągłe wspieranie się, wzajemna pomoc, rozmowy i wspólny czas razem. I to cała sztuka. - zacytowała fragment książki Rafała Wicijowskiego, z książki ''Oczami mężczyzn''

Zgadzacie się ze słowami, które postanowiła udostępnić Dorota z "Rolnik szuka żony"?

