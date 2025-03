Po dołączeniu do programu, Danuta, znana jako Danka, postanowiła zbudować strategiczny sojusz z Michałem. Aby zacieśnić relacje i zintegrować grupę, zorganizowała symboliczny "ślub" z Michałem, który miał na celu umocnienie ich pozycji w grze. Jednakże, mimo początkowej współpracy, między nimi szybko pojawiły się nieporozumienia i konflikty.

Narastający konflikt między Danką a Michałem na "Farmie"

W miarę upływu czasu, różnice w strategiach i podejściu do gry doprowadziły do eskalacji konfliktu między Danką a Michałem. Danuta zarzucała Michałowi brak lojalności i szczerości, podczas gdy Michał krytykował jej decyzje i sposób prowadzenia gry. Sytuacja zaostrzyła się w ostatnich tygodniach programu, kiedy Danuta nominowała do pojedynku bliskiego sojusznika Michała, co zostało odebrane jako bezpośredni atak na jego grupę. ​Potem przyszedł czas, aby Danuta opuściła program i pociągnęła za sobą Michała, który po jej liście został od razu nominowany i ostatecznie opuścił "Farmę":

Konsekwentnie podążałam. To było na zasadzie honoru. (...) Michał na początku deklarował się i tak wybrałam go jako kogoś silnego, kto będzie piastował stanowisko mężczyzny, obrońcy, rycerza. (...) Ja go tak odebrałam. Tutaj Michał bardziej grał taktycznie i bardzo mi się to nie spodobało. powiedziała wprost Danuta.

Danka z "Farmy" o osobistej sytuacji, która wpłynęła na nominację Michała

Konflikt między Danutą a Michałem w czwartej edycji "Farmy" był jednym z kluczowych wątków programu, który przyciągał uwagę widzów i wpływał na dynamikę relacji wśród uczestników. Ich rywalizacja pokazała, jak strategiczne decyzje i osobiste ambicje mogą kształtować przebieg reality show.

Danuta nie ukrywa, że po tym, jak rozczarowała się zachowaniem Michała, to w pewnym stopniu oceniła go przez pryzmat swoich dotychczasowych doświadczeń z mężczyznami. Co miała mu za złe?

Ja poczułam się, jak w życiu, że mężczyźni mnie zawodzili i musiałam często brać sprawy w swoje ręce, czyli musiałam założyć spodnie w moim związku, co było męczące w moim życiu. Jakby ukarałam Michała trochę za to, bo się zdenerwowałam delikatnie mówiąc, że nie mogę być tą delikatną kobietą. To było bardziej na zasadzie symboliki. dodała wprost Danuta.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Danutą z "Farmy". Co jeszcze zdradziła o Michale?

