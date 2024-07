Dieta Nykuk to sposób odżywiania, który ma na celu szybką i zdrową utratę zbędnych kilogramów. Produkty, z których komponujemy codzienny jadłospis muszą być w jak najmniejszym stopniu przetworzone i zawierać dużo błonnika pokarmowego. Istotne jest również wykorzystanie w codziennym żywieniu ekstraktu z afrykańskiego mango (African Mango).

Dieta Nykuk – główne założenia

Dieta Nykuk est to zdrowy i naturalny sposób odżywania, w którym nie stosuje się produktów wysoko przetworzonych za to używa się dużo błonnika oraz ekstraktu z afrykańskiego mango. Ponadto w diecie Nykuk stosuje się przede wszystkim produkty o niskim indeksie glikemicznym (IG mniejszy niż 35). Dieta ta jest bogata w pełne ziarna zbóż, warzywa, produkty o wysokiej zawartości błonnika, pestki, orzechy, ryby. Owoce należy spożywać w minimalnym stopniu ponieważ zawierają cukier. W diecie Nykuk należy wykluczyć fast foody, gotowe posiłki do mikrofalówki, konserwy i słodycze. Zalecane jest kilka małych posiłków w ciągu dnia i picie dużych ilości wody.

Dieta Nykuk – ekstrakt z nasion afrykańskiego mango (African Mango)

Mango to owoc, który cieszy się popularnością ze względu na charakterystyczny smak i bogactwo składników odżywczych. Podczas diet odchudzających mango jest zalecane, ponieważ wykazuje działanie hamujące apetyt, usprawniające procesy trawienia oraz przyspieszające spalanie tkanki tłuszczowej. Jednak zawiera sporo cukru, dlatego nie należy z nim przesadzać.

Odchudzające właściwości ma nie tylko owoc mango ale także nasiona – i to w dodatku specjalnej odmiany – mango afrykańskiego.

Badania naukowe opublikowane w „Lipids in Health and Disease”, prowadzone w kierunku odchudzających właściwości nasion afrykańskiego mango dowiodły, że włączenie ich do diety w ciągu 4 tygodni pozwala na skuteczne i zdrowe pozbycie się nadprogramowych kilogramów. Jednak w dalszym ciągu tych badań jest za mało, by jednoznacznie przypisać mango działanie odchudzające.

Na bazie afrykańskiego mango powstało wiele suplementów diety, których producenci prześcigają się w opisywaniu jego cudownego działania. Przy wyborze suplementu kierujmy się zawartością składników oraz substancji pomocniczych. Warto wybierać te, które mają w swoim składzie wyłącznie naturalne składniki.

Przede wszystkim pamiętajmy – dieta cud nie istnieje i same suplementy mające właściwości wspomagające odchudzanie nie spowodują, że schudniesz. Dobrze zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna to podstawa przy każdej diecie redukcyjnej.