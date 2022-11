"Rolnik szuka żony": Mateusz wydał oświadczenie: "Oglądam i widzę swoje wady" 

Mateusz z "Rolnik szuka żony" skomentował swoje zachowanie w programie. Odniósł się do olbrzymiej krytyki: "Jest sporo do zmiany".

Mateusz z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zabrał głos w sprawie swojego zachowania w ostatnich odcinkach programu! Uczestnik najnowszej edycji randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki wzbudza ogromne emocje wśród widzów, a w sieci nie brakuje ostrych komentarzy na jego temat. Teraz Mateusz zareagował na hejt w sieci i zwrócił się do internautów!

Oświadczenie Mateusza z "Rolnik szuka żony"

Mateusz jest jednym z uczestników najnowszej, dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". Młody rolnik zaprosił do swojego domu trzy kandydatki: Karolinę, Martynę oraz Zuzannę. Niestety, w jednym z ostatnich odcinków Mateusz odesłał do domu Zuzannę i przyznał, że jest rozczarowany zachowaniem wszystkich kandydatek- rolnik miał żal do dziewczyn za to, że nie okazują mu zainteresowania i nie walczą o jego względy. Na Mateusza z "Rolnik szuka żony" wylała się lawina krytycznych komentarzy, w których internauci nie ukrywają, że są zszokowani tym, co robi i mówi rolnik.

Teraz Mateusz z "Rolnik szuka żony" zareagował na wpisy internautów i opublikował w sieci krótkie nagranie. W swoim oświadczeniu rolnik przyznaje, że zauważył swoje wady.

Cześć, to ja Mateusz z "Rolnik szuka żony". Jest tak ładna pogoda, że postanowiłem wyjść na spacer i też coś dla was nagrać. W ostatnich odcinkach zrobiło się bardzo gorąco. Wiem, że oglądacie, ja też oglądam i też widzę swoje wady. Jest sporo do zmiany, ale uwierzcie mi, to jest ważna lekcja dla mnie i zamierzam ją dobrze wykorzystać- powiedział Mateusz.

Mateusz z dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony" przy okazji zwrócił się do internautów, którzy go wspierają i trzymają za niego kciuki.

Dziękuję również za wiadomości które piszecie, za wsparcie, za dobre słowo, za wyrozumiałość, za rady i uwagi. Co będzie? Czas pokaże- wyznał tajemniczo rolnik.

Kibicujecie Mateuszowi? Myślicie, że rolnik stworzy związek z jedną ze swoich kandydatek? My już nie możemy doczekać się kolenych odcinków "Rolnik szuka żony" żeby zobaczyć, jak potoczą się losy rolnika.

