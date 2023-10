Karolina Gilon przez lata swojej obecności w show biznesie, przyzwyczaiła nas do swoich metamorfoz - głównie, jeśli chodzi o fryzury i styl ubioru. Ostatnio jednak nie da się nie zwrócić uwagi na to, że prowadząca "Love Island" sporo schudła. W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, gwiazda zdradziła, jak udało jej się tego dokonać.

Karolina Gilon w rozmowie z reporterem Party.pl opowiedziała m.in. o nowej edycji "Love Island", a także o ciekawostkach ze swojego życia. Jak już wspomnieliśmy, gwiazda zdradziła nam również co nieco na temat swojej diety, dzięki której sporo schudła.

Okazało się, że Karolina Gilon należy do grona osób, które nie lubią czegokolwiek sobie odmawiać. W związku z tym gwiazda postanowiła zastosować pewien trik w swoim odżywianiu, który w jej przypadku przyniósł świetne rezultaty.

- Ja nie lubię sobie w życiu odmawiać. Jeśli ja mam ochotę zjeść pączka, to ja muszę tego pączka zjeść. I choćby nie wiadomo co się działo, to ja muszę tego pączka zjeść. Tak samo pizzę, makarony kocham. I stwierdziłam tak. "Kurczę, jeśli ja mam ochotę na makaron, to zjem, tylko zjem go połowę mniej. Ja się nie będę opychać nim. Nie będę się objadać, bo to jest niezdrowe". I w momencie, kiedy zmniejszasz te porcje, to nagle skurcza Ci się trochę żołądek i przestajesz mieć tak duże łaknienie - przyznała przed naszą kamerą Karolina Gilon.