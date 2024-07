Agnieszka Kotońska w wywiadzie z Party.pl, opowiedziała o swojej metamorfozie. Od pierwszego sezonu "Gogglebox. Przed telewizorem" udało jej się schudnąć ponad 30 kg:

Telewizja otworzyła mi oczy, że "Aga stop, zrób cos ze sobą, bo to idzie w bardzo złym kierunku."

Jak aktualnie wygląda jej troska o sylwetkę i zdrowy tryb życia? Czy Agnieszka Kotońska czasami sobie "odpuszcza"?

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" o swojej metamorfozie

Agnieszka Kotońska od debiutu w "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła ogromną metamorfozę. Internauci ciągle dopytują gwiazdę TTV o ingerencje chirurgiczne. Agnieszka Kotońska o operacjach plastycznych mówi wprost: "pod nóż nie poszłam" ale nie ukrywa, że korzysta z botoksu.

W ciągu ostatnich lat Agnieszka Kotońska zrzuciła ponad 30 kg. Przyznaje jednak, że zdarzają się miesiące, takie jak wakacje, kiedy pozwala sobie na więcej:

Aga pojechała na wakacje i Aga jadła nie liczyła kalorii, odpięła guzik od spodni i Aga przytyła 4 kg. Ja wiem, że nie widać ale ja to czuję.

Gwiazda "Gogglebox" przyznała jednak, że teraz ponownie bierze się za ćwiczenia oraz dietę i zamierza także motywować swoje fanki do działania. Zobaczcie nasz nowy wywiad, by dowiedzieć się, co jeszcze zdradziła nam Agnieszka Kotońska.

