Ma raptem 24 lata, a już wydaje się jednym z najbardziej obiecujących wokalistów młodego pokolenia. Zdążył zwyciężyć w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a już 20 sierpnia usłyszymy go w Sopocie. Co natomiast wiadomo o życiu prywatnym artysty? Można się zdziwić, czym się zajmował, zanim zagościł na polskiej scenie.

Reklama

Życie prywatne Oskara Cymsa

Oskar Cyms pochodzi z miejscowości Nowe w województwie kujawsko-pomorskim. Przyszedł na świat 26 lipca 2000 roku i już od najmłodszych lat uczęszczał na zajęcia chóru. W czasie nauki w liceum śpiewał w zespole kościelnym. W 2020 wziął udział w konkursie "Talentobranie", a na początku swojej kariery śpiewał na ulicach Sopotu oraz udostępniał swoje covery w sieci.

Szybko został zauważony przez menadżera gwiazd, który zaproponował mu współpracę. Już w 2021 roku Oskar Cyms wydał swój debiutancki singiel "Tyle bym dał", a rok później wypuścił utwór "My Girl", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu "365 dni: Ten dzień". Wówczas jednak nie przyniosło mu to aż takiego rozgłosu. Zmieniło się to dopiero po wydaniu singla "Daj mi znać", za który w maju 2023 roku odebrał certyfikat platynowej płyty.

Oskar Cyms AKPA/Przemysław Świderski

Jeszcze w tym samym roku wystąpił w 18. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", którą zwyciężył, a co przyniosło mu jeszcze większy rozgłos. Mało kto wie, że zanim Oskar Cyms zaczął podbijać serca polskiej widowni, parał się różnych prac... zupełnie niezwiązanych z muzyką. Pracował m.in. w drogerii, na infolinii szczepionkowej oraz zbierając winogrona we Francji!

Oskar Cyms AKPA

Wciąż jednak robił wszystko, by w końcu zaistnieć na polskim rynku muzycznym. 17 listopada 2023 roku wydał album pt. "Nigdy wcześniej" i rozpoczął promocyjną trasę koncertową. Już dziś, czyli 20 sierpnia, usłyszymy go podczas Top of the Top Sopot Festival. Drugi dzień festiwalu upłynie pod znakiem "Cudownych Lat '90".

Zobacz także

Oskar Cyms wraz z innymi artystami powalczy o Bursztynowego Słowika, a o tym, kto okaże się najlepszy, zadecydują widzowie. Transmisja z jednego z ważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju rozpocznie się o 19:30 na antenie TVN.

Reklama

Zobacz także: Wiadomo, z kim zatańczy Filip Lato w "Tańcu z Gwiazdami". "Najpiękniejsza para sezonu"