Wojciech Szczęsny to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Jego wczorajsze oświadczenie zszokowało fanów, a niektórzy wciąż nie mogą uwierzyć, że to koniec jego kariery. Co ciekawe, Wojciech Szczęsny ma na siebie nowy plan i już wiadomo, na czym będzie teraz zarabiał. Zaskoczeni?

Wojciech Szczęsny zmienił profesję

Życie sportowców, celebrytów czy aktorów jest bacznie śledzone w social mediach przez fanów. Dokładnie tak jest w przypadku Mariny i jej męża, którzy niedawno po raz drugi zostali rodzicami. Noelia wniosła w życie celebrytów powiew świeżości i na tej fali Wojciech Szczęsny podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowca i postanowił skupić swoją uwagę na żonie i dzieciach.

(...)Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii .Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej. - pisał Szczęsny.

Fani naprawdę byli zaskoczeni jego decyzją, jednak przyjęli to z szacunkiem i podziękowali za grę Szczęsnego. Warto zaznaczyć, że jego zarobki z gry w Juventusie oscylowały w kwocie około 143 tysiące złotych dziennie. Do tej sumy należy doliczyć kontrakty reklamowe, premie czy zyski z inwestycji w nieruchomości. I to właśnie na nieruchomościach ma skupić się teraz Szczęsny.

Wojtek myślał o tym od kilku miesięcy, o ile nie dłużej. Od początku inwestował w nieruchomości, ale robił to na tyle świadomie, że zdobył już jakąś wiedzę o rynku. Teraz chce się temu oddać bardziej niż hobbystycznie - zdradza informator ShowNews.pl

Wojciech Szczęsny i Marina posiadają trzy nieruchomości dla siebie i zapewne o wiele więcej, które są zakupione pod inwestycję. Małżeństwo posiada dom w Turynie, a także apartament w Warszawie oraz Marbelli. Szczęśni mają również wille na obrzeżach Warszawy, która celebrytka nazwała niegdyś "domem sezonowo-weekendowym".

Myślicie, że zakończenie kariery sportowca i przebranżowienie się w specjalistę od nieruchomości to dobry ruch ze strony Wojciecha Szczęsnego?

