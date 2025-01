Serial "Rodzinka.pl" był emitowany na antenie Telewizji Polskiej od marca 2011 do maja 2020. To pięć lat temu ku zaskoczeniu wszystkich, a nawet samych aktorów, nagle zapadła decyzja o zakończeniu emisji. Obsada serialu z dnia na dzień dowiedziała się, że to już koniec "Rodzinki.pl", a widzowie byli niepocieszeni. Od dłuższego czasu trwały rozmowy na temat wznowienia hitu TVP, ale nie do końca było wiadomo, jak miałaby wyglądać kontynuacja serialu. Jak wiadomo, dzieci Natalii i Ludwika Boskich z "Rodzinki.pl" są już dorosłe i żyją własnym życiem. Teraz już wiadomo, że premiera nowych odcinków "Rodzinki.pl" jest planowana na jesień, ale pojawiło się pewne opóźnienie z wejściem ekipy na plan zdjęciowy. A kto będzie głównym bohaterem nowej "Rodzinki.pl"?

Reklama

Kiedy rusza „Rodzinka.pl”?

Nadchodzi wielka reaktywacja serialu "Rodzinka.pl" po tym, jak wiosną 2020 roku hit zniknął z anteny po 16. sezonach. Serial opowiadał o rodzinie Natalii i Ludwika Boskich, którzy w Warszawie wychowują trzech synów: Tomka, w tej roli Maciej Musiał, Kubę - Adam Zdrójkowski oraz Kacpra, którego grał Mateusz Pawłowski. Ich zabawne losy pokochały miliony Polaków, a teraz już wiadomo, że serial wraca z dawną obsadą. Zdjęcia do nowego sezonu "Rodzinki.pl" miały rozpocząć się jeszcze w styczniu, ale ostatecznie plany uległy zmianie i ekipa zacznie dopiero w lutym.

Początkowo mówiło się o styczniu, jednak plany uległy zmianie, i ekipa wejdzie na plan dopiero w lutym. Jedno jest pewne – obsada pozostaje bez zmian, a fani ponownie będą mogli podziwiać wszystkie gwiazdy znane ze starych odcinków. powiedział informator 'Pudelka'

Natalia i Ludwik Boscy nie będą głównymi bohaterami "Rodzinki.pl"?!

Według informacji, na które powołuje się serwis "Pudelek" nowa odsłona serialu "Rodzinka.pl" ma skupiać się wokół Tomka Boskiego, czyli najstarszego syna Natalii i Ludwika, w którego wciela się Maciej Musiał. Kariera aktora w ostatnich latach nabrała tempa, a nawet zagrał w kilku zagranicznych produkcjach. W TVP Macieja Musiała widzowie zobaczą nie tylko w "Rodzince.pl", ale również w kolejnym sezonie serialu "Krew z krwi".

Wkrótce aktorzy otrzymają scenariusze pierwszych odcinków, ale krążą plotki, że w drugim sezonie fabuła skupi się wokół postaci Tomka Boskiego, granego przez Macieja Musiała. - informuje portal

Ile zarobią aktorzy "Rodzinki.pl" za nowy sezon?

Według medialnych doniesień zarobki gwiazd za reaktywowany serial "Rodzinka.pl" są naprawdę duże. Jak informuje Pudelek, najwięcej ma zarobić Julia Wieniawa i mowa o kwocie od 250 do 300 tys. złotych za jeden sezon, a wynagrodzenie jest uzależnione od ilości dni zdjęciowych. Na kwoty rzędu 200 tys. zł mogą liczyć Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak. Maciej Musiał, jako główna postać serialu też ma otrzymać 200 tys. zł za jeden sezon, a Adam Zdrójkowski ok. 150 tys. zł. Trzeba przyznać, że "Rodzinka.pl" będzie naprawdę drogim serialem w produkcji.

Reklama

Planujecie oglądać nową odsłonę serialu "Rodzinka.pl"? Z pewnością twórcy serialu będą chcieli zaskoczyć widzów!