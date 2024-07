W diecie IF brak zaleceń, co do ilości i jakości zjadanych pokarmów po okresie postu. Ogranicza nas jedynie zdrowy rozsądek i czas 8 godzin okna żywieniowego.

Na czym polega dieta intermittent fasting?

Intermittent fasting (okresowa głodówka) to dieta, która opiera swe podstawowe założenia na tym, że:

1. Zaczynasz dzień od kawy i idziesz na intensywny trening na czczo.

2. Około południa zjadasz pierwszy posiłek.

3. Jesz do syta, bez żadnych reguł, bilansowania, ważenia składników czy liczenia kalorii przez 8 godzin - to właśnie jest okno żywieniowe - do około 20. U kobiet proporcje ulegają zmianie i pościć powinny przez 14 godzin na dobę.

4. Pościsz przez 16 godzin do następnego śniadania w południe. Ciało odpoczywa od trawienia, produkcji enzymów, hormonów.

5. W godzinach postu pijesz jedynie wodę (nawet 3,5 litra w ciągu dnia) z ewentualnym dodatkiem potasu, izotoniki, herbatę i niesłodzoną kawę (dopuszczalna jest niewielka ilość mleka i stevia).

Okresowy post wymusza na ludzkim ciele sięgnięcie do własnych rezerw, w tym momencie zaczyna się spalanie podskórnego tłuszczu. Nie ma więc ryzyka, że w nocy organizm wykorzysta komórki mięśniowe do przeprowadzenia procesów metabolicznych. Rośnie również wrażliwość insulinowa, czyli jesteśmy wtedy mniej podatni na odkładanie zapasów tłuszczu.

Menu na diecie IF

Bezpośrednio po treningu najlepszy będzie posiłek oparty na dużej ilości białka, nie węglowodanów. Trzeba zachować zasady zdrowego żywienia, postawić na gotowanie na parze, grillowanie, pieczenie, zrezygnować z przetworzonej mąki, rafinowanych węglowodanów, smażenia, niezdrowych tłuszczów, słodyczy, cukru. Ważne jest włączenie do codziennych dań awokado, oleju kokosowego, oliwy, masła, orzechów, nasion, pestek. Planujmy kilka mniejszych wartościowych posiłków do zjedzenia w ciągu okna żywieniowego, nie podjadajmy między nimi. W efekcie najemy się znacznie szybciej, nie będziemy przejadać się ani jeść na zapas, co pozytywnie odbije się na aktywności mózgowej oraz ogólnym poziomie energii życiowej.

Wady diety z okresowymi głodówkami, czyli intermittent fasting

Przeciwnicy IF zarzucają jej nieodpowiedzialność w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad zdrowego odżywiania. Przy okresowych głodówkach zachodzi ryzyko:

spowolnienia przemiany materii wskutek codziennych okresów jedzenia wszystkiego przeplatanych długimi godzinami poszczenia;

niebezpieczeństwa osłabienia wskutek intensywnego wysiłku fizycznego na czczo;

porannych bólów głowy, zaburzenia koncentracji, obniżenia umysłowej aktywności;

przytycia w wyniku jedzenia bez umiaru.

Dlatego w rzeczywistości w diecie Intermitted fasting nie powinno się sobie pozwalać na wszystko - o fast foodach, lodach, gazowanych napojach lepiej zapomnieć.