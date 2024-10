Kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Majka Jeżowska, którą ponownie zobaczymy na parkiecie, już wyciska z siebie siódme poty na sali treningowej. Nie przypuszczała jednak, że w pewnym momencie jej taneczny partner zacznie od niej wymagać takich rzeczy. Michał Danilczuk był do tego pozytywnie nastawiony, ale ona... niekoniecznie. Wszystko się nagrało!

Reklama

Majka Jeżowska nie chciała się zgodzić na propozycję Michała Danilczuka

Udział Majki Jeżowskiej w "Tańcu z gwiazdami" od samego początku odbija się szerokim echem, choć dziś artystka niewątpliwie może liczyć na poparcie widzów. Ostatnio jednak przeżyła stresujące chwile, gdy z powodu kontuzji nad jej kolejnymi występami zawisł znak zapytania. Ostatecznie jednak zdecydowała się nie rezygnować z show, a podczas minionego odcinka nawet Majka Jeżowska zalała się łzami, wyznając:

Codziennie zastanawiałam się, czy jest sens tańczyć, ale zdecydowałam się ponieważ dowiedziałam się w tym programie jedno, bo to, że ja jestem silna to ja wiem od dawna, natomiast nie wiedziałam, że mam tylu fanów i ludzi, którzy mi tak dobrze życzą

Zawziętość opłaciła się, bo publiczność była zachwycona choreografią pary, a jurorzy spojrzeli na nich przychylnym okiem, przyznając im łącznie 30 punktów. Sama Iwona Pavlović wyraziła podziw nad walecznością artystki. Na szczęście Michał Danilczuk i wokalistka awansowali do kolejnego odcinka, zatem za kilka dni ponownie zobaczymy ich na parkiecie. Intensywne przygotowania już trwają, co oboje chętnie pokazują w mediach społecznościowych. Jak mogliśmy zobaczyć, Majka Jeżowska będzie miała okazję zatańczyć ze swoim synem! Oprócz tego Danilczuk próbuje namówić ją na kilka szalonych akrobacji, do czego ona... nie jest zbyt przekonana.

W relacji na InstaStory widać, jak tancerz demonstruje jej przewrót w tył, zapewniając, że jest to bezpieczne i łatwe do wykonania. Tymczasem Majka Jeżowska z przerażeniem odsuwa się coraz to dalej, wykrzykując jedynie:

Nie! Błagam was!

Czy Michałowi uda się namówić swoją taneczną partnerkę na odrobinę akrobacji? Tego dowiemy się w najnowszym odcinku! Tymczasem przypominamy, że kolejne nagrania mogą być stresujące nie tylko dla Majki Jeżowskiej, ale i Julii Żugaj, która wczorajszym wieczorem przekazała smutne wieści. Jak się okazało, mimo zapewnień, że w jej związku nie pojawił się żaden kryzys, relacja się rozpadła.

Zobacz także

Nie jesteśmy już razem. Każdy związek ma swoje górki i dołki. I tak było też u nas. Mieliśmy naprawdę wiele wspaniałych momentów, wspaniałych chwil. Byliśmy ze sobą chyba ponad 5 lat - wyznali w emocjonującym filmie.

Mamy nadzieję, że zawirowania w życiu prywatnym nie wpłyną negatywnie na przygotowania Julii Żugaj do nowego odcinka. Kolejny live z "Tańca z gwiazdami" fani mogą oglądać już w tę niedzielę o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Czekacie?

Reklama

Zobacz także: Iwona Pavlović nagle odezwała się w sprawie Dody. Reakcja wokalistki mówi wszystko