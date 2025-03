Kasia i Paweł z "Love Never Lies" wzbudzili wiele emocji w programie. Pomimo notorycznych zdrad Pawła z mężczyznami, Kasia dała mu kolejną szansę. Ich szczęście nie trwało jednak zbyt długo i ostatecznie oboje postanowili się rozstać. Teraz uczestnicy show udzielili pierwszego wywiadu, w którym opowiedzieli o sekretach w ich związku. Internauci nie pozostawili na nich suchej nitki. Nie mogą uwierzyć w to, co słyszą.

Kasia i Paweł rozstali się po "Love Never Lies"

​Kasia i Paweł byli uczestnikami trzeciego sezonu programu "Love Never Lies". Ich historia przyciągnęła szczególną uwagę widzów ze względu na ujawnione podczas programu problemy w ich małżeństwie.​ W trakcie programu Paweł przyznał się do wielokrotnych zdrad, w tym z mężczyznami, co było dla Kasi bolesnym odkryciem. Pomimo tych wyznań, w finale programu Kasia zdecydowała się dać mężowi jeszcze jedną szansę, a Paweł symbolicznie oświadczył się jej ponownie przed kamerami. ​

Jednak po zakończeniu programu, mimo prób ratowania małżeństwa i uczestnictwa w terapii, para zdecydowała się na rozwód. W odcinku "Reunion" nagranym osiem miesięcy po zakończeniu show, Kasia i Paweł poinformowali o końcu związku. Oboje przyznali, że po podjęciu decyzji o rozstaniu ich relacje uległy poprawie i nadal mieszkają razem.

Kasia i Paweł wybielają się po "Love Never Lies"

Paula i Patrycja, które również brały udział w 3. sezonie "Love Never Lies" po programie postanowiły założyć swój własny kanał na YouTubie. Ich pierwszymi gośćmi byli Kasia i Paweł, którzy uchodzą z najbardziej kontrowersyjną parę w historii programu. W odcinku para opowiedziała o swojej relacji i o tym, jak poznali się, gdy byli na obozie dla osób z niepełnosprawnościami gdzie pełnili funkcje wolontariuszy. Oboje przyznali, że ich uczucie było szczere.

Dlaczego Paweł z "Love Never Lies 3" zdradzał Kasię

W programie wiele osób nie mogło zrozumieć, dlaczego Paweł z "Love Never Lies" nie zakończył małżeństwa z Kasią, a wolał ją zdradzać. Uczestnik show przyznał, że pogubił się w tym wszystkim.

Myślę, że nie ma tutaj jasnej odpowiedzi na to, dlaczego zdradzałem. Można podać jedną z wielu przyczyń, dlaczego doszło do tych zdrad. No wyszło tak, że przekładając szczęście i uszczęśliwiając Kasię na siłę, żeby było jej dobrze, tak naprawdę zapomniałem o sobie samym. Nie patrzyłem na to, czego ja od życia oczekuje, czego ja chcę i tym sposobem niestety pogubiłem się sam w sobie – wyznał uczestnik show na kanale ZADYMA na Youtube.

Teraz wiem, że uszczęśliwiając mnie, zapomniał o sobie – powiedziała Kasia.

Ostatecznie małżeństwo podjęło decyzje o rozstaniu i choć między nimi wiele się wydarzyło, to jednak oboje nie mają do siebie żalu.

Jestem Pawłowi wdzięczna za to, że był - wyznała Kasia.

Jestem wdzięczny Kasi za to, że zawsze była taką kochaną i dobrą osóbką - dodał Paweł.

Mimo że para ogłosiła rozstanie, oboje wybrali się na wspólny wyjazd do Zakopanego razem z innymi uczestnikami show. Para jeździła nawet razem na quadzie i wyglądało na to, że całkiem nieźle się dogadują.

Fani oburzeni postawą Kasi i Pawła z "Love Never Lies"

Widzowie "Love Never Lies" jednak nie są tak pozytywnie nastawieni do relacji Kasi i Pawła, szczególnie po tym, jak teraz przedstawiają to w sieci. Wielu z nich wciąż nie rozumie, dlaczego uczestniczka show wciąż broni swojego męża, który ją zdradzał. Zastanawia również fakt, że uczestnicy planują nagrać film dokumentalny o sobie.

Internauci "nie kupili' próby wybielenia wizerunku relacji Kasi i Pawła z "Love Never Lies":

Narcyz, jakich mało a Kasia udaje szczęśliwą. Jej mowa ciała mówi bardzo wiele i widać, ze żaden jej uśmiech nie jest prawdziwy i robi tę szopkę nadal dla niego, bo jest zmanipulowana

Ale ta cała prawda, to nic nowego... Nieudana próba wybielenia zachowań Pawła. Niekomfortowych pytań też nie usłyszałam, bo bardziej niekomfortowe były wyznania w programie...

KASIAAAAAAA już mi się nawet chyba nie chce Ci współczuć i o Ciebie martwić, życzę znalezienia dobrego terapeuty i przepracowania tego wszystkiego.

Kobieto on Cię zdradził, zmarnował Twoją młodość, nie chciał z Tobą sypiać… ręce opadają, a Ty i tak nikogo nie słuchasz, usprawiedliwiasz go, bo jesteś nadal zapatrzona w niego – piszą internauci.

