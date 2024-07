Podstawą diety Hildegardy jest orkisz, zboże posiadające dużo białka, a także jadalne kasztany oraz koper włoski – pokarmy w 100% wartościowe i przyswajalne przez ludzki organizm w każdej postaci.

Główne zasady diety Hildegardy

Średniowieczna niemiecka święta, Hildegarda z Bingen propagowała program zdrowia, oparty na sześciu złotych regułach życia, z których pierwsza i najważniejsza brzmiała „Właściwie jeść i pić”. Leczenie przez jedzenie zapewniać mają głównie orkisz, kasztany jadalne i koper włoski (jedyne pokarmy w 100% wartościowe i przyswajalne pod każdą postacią), bardzo istotne są także zioła i przyprawy. Hildegarda dzieliła jedzenie na artykuły ciepłe, zimne, suche oraz mokre, które odpowiednio zróżnicowane i łączone oddziaływały na ludzkie zdrowie. W diecie nie ma ryzyka niedoborów składników odżywczych, zapewnione jest optymalne zaopatrzenie organizmu w to, czego potrzebuje. Podstawą każdego posiłku ma być orkisz, uzupełniamy go głównie lokalnie dostępnymi warzywami i owocami, przetwory mleczne i produkty mięsne są jedynie ograniczonym dodatkiem do jadłospisu. Przed rozpoczęciem tej diety zaopatrujemy się więc w dużą ilość orkiszowego pieczywa, kasz, makaronów, płatków, otrębów, muesli. Przyrządzamy z tego kotlety, zupy, placki, sałatki, ciasta, a w sklepach ze zdrową żywnością dostępne są nawet orkiszowe syropy, kawa czy piwo. Najważniejsze produkty polecane w diecie Hildegardy:

orkiszowa kawa, herbatki ziołowe, owocowe i warzywne soki zmieszane z herbatką z kopru włoskiego lub z dodatkiem kawałka suchego chleba, gronowe wytrawne wino, orkiszowe piwo;

miód i cukier trzcinowy;

kasztany jadalne, koper włoski, fasola, cieciorka, dynia, seler, marchew, pietruszka, buraki, cebula, czosnek, chrzan;

jabłka, gruszki, cytrusy, wiśnie, czereśnie, maliny, porzeczki, jeżyny, pigwa, daktyle, migdały;

cynamon, cząber, gałka muszkatołowa, goździki, kmin, koperek, pietruszka, kolendra, liście laurowe, lubczyk, majeranek, melisa, mięta, pieprz, pokrzywa.

Niewskazane są:

pory, brzoskwinie, śliwki, truskawki;

borówki;

wieprzowina, dziczyzna, kiełbasy, mięso węgorza;

margaryna, majonez, produkty wędzone, konserwowe, z polepszaczami smaku.

Wady diety orkiszowej

Diecie Hildegardy zarzuca się nadmierną ilość w menu zboża, które nie jest superżywnością. Orkisz broni się zawartością większej ilości białka niż np. żyto, a także minerałów oraz rodanidu, który wzmacnia układ odpornościowy. Niestety w przypadku chorób autoimmunologicznych zawierający gluten i prawdopodobnie zanieczyszczony pszenicą orkisz nie będzie mógł być podstawą diety. Ponadto jadłospis jest niezbyt urozmaicony, potrawy są czasochłonne, brak miejsca na kulinarne eksperymenty i ilość białka pochodzącego z diety nie jest za duża. Ten sposób żywienia może się więc prędko znudzić.

Menu w diecie Hildegardy

Przykładowe menu, najprostsze w przygotowaniu:

śniadanie: chleb orkiszowy z masłem, białym serem, pomidorem, kawa orkiszowa;

obiad: makaron orkiszowy z pesto i tuńczykiem z warzywna sałatką;

podwieczorek: orkiszowe babeczki;

kolacja: placki z orkiszu.

W diecie Hildegardy można jednak stosować bardziej wykwintne potrawy, na przykład orkiszowe omlety:

łyżka stołowa mąki orkiszowej

6 jajek

pietruszka, mięta, bazylia

Zioła siekamy drobno, jajka ubijamy z mąką na gładką masę. Mieszamy masę jajeczną z ziołami. Na patelni rozgrzewamy klarowane masło, wylewamy masę jajeczno-ziołową, smażymy z obu stron.

Gotowy omlet można polać miodem lub dodać do niego owoce.

Dieta orkiszowa może być skutecznym sposobem oczyszczenia organizmu z toksyn.