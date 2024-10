Andziaks i Luka zostali zaproszeni na trzeci odcinek "Tańca z Gwiazdami" przez Majkę Jeżowską. To właśnie jej kibicowali najmocniej i przyznali, że cieszą się, że nie odpadła z programu i będzie walczyć o Kryształową Kulę. Okazuje się, że napatrzyli się na pięknie tańczące pary i sami zapragnęli nauczyć się tańca. Sprawdźcie szczegóły!

Andziaks i Luka wspierają Majkę Jeżowską!

Andziaks i Luka początkowo znani byli jedynie w świecie internetu, jednak po ich udziale w programie "Azja Express" widzowie telewizyjni również ich pokochali. Nie da się ukryć, że małżeństwo tworzy ciekawy content, ale widzowie cenią ich także za to, że pielęgnują wartości takie jak rodzina czy dom. Być może będzie to dla wielu zaskoczenie, ale Andziaks i Luka znają się prywatnie z Majką Jeżowską, która jest uczestniczką 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". To właśnie dla niej przybyli ostatnio do studia Polsatu, aby kibicować jej i wspierać.

Przyjechaliśmy kibicować Majce! Piękny, kowbojski na luzie! Cudownie. Wszyscy super, ale... Majka Majka Majka! - mówili Luka i Andziaks.

Andziaks przyznała, że każdy występ taneczny jest dla niej niezwykły, ponieważ sama nie potrafi tańczyć. Wówczas jej mąż zapytał czy oglądanie par w "Tańcu z Gwiazdami" zmotywowało ją do pójścia na naukę tańca.

Jesteśmy drewniakami trochę do tańca, ale chce się spróbować, chce się! - wyznała Andziaks.

Myślicie, że Andziaks da się namówić i pójdzie na kurs tańca? A może zobaczymy ją w kolejnych edycjach "Tańca z Gwiazdami"?

