Kolejny odcinek programu "Kanapowczynie" przyniósł gorzkie słowa pod adresem Pauliny. Uczestniczka, która ma największe problemy z motywacją, może liczyć na ogromne wsparcie swoich bliskich i trójki dzieci, które ze względu na otyłość swojej mamy muszą wstawać rano, aby pomagać jej się ubrać. Okazuje się, że Paulina nie do końca wypełnia zalecenia i dzieci zdradziły, że podjada czasami. Starsza córka poinformowała, jak Paulina z "Kanapowczyń" reaguje, kiedy dzieci proszą ją o to, aby nie jadła słodyczy. Widać, że córki uczestniczki są już bardzo smutne i zrezygnowane....

Nie chce tak naprawdę tej pomocy. powiedziała starsza córka Pauliny z 'Kanapowczyń'

O Paulinie z programu "Kanapowczynie" zrobiło się głośno, kiedy okazało się, że kobieta nie umie pokroić koperku, bo nigdy w życiu tego nie robiła. Potem na jaw wyszły nawyki żywieniowe mamy trójki dzieci i okazało się, że nie znają one nawet niektórych warzyw, bo stale jedzą gotowe dania do podgrzania. Paulina w programie zdecydowała się zawalczyć o siebie, ale po powrocie do domu, gdzie miała wdrożyć zdrowy plan żywienia, nie idzie jej tak dobrze. Na spotkaniu z trenerem prawda wyszła na jaw. Wszystko przekazały dzieci Pauliny z "Kanapowczyń"!

Czasami mama tam podjadała. - powiedziała szczerze Lenka, a Julia dodała: Na przykład mama chce zjeść coś słodkiego, to my chcemy jej zabrać, to ona i tak się upiera, i tak to zje i tak. Nie chce tak naprawdę tej pomocy.

Paulina nie ukrywała, że było jej trudno słuchać tych słów i przeprosiła swoje dzieci za zachowanie z ostatniego tygodnia, zapewniając, że się zmieni:

Jesteście dla mnie naprawdę bardzo ważne. (....) Bardzo Was za to przepraszam i mogę Wam obiecać, że na pewno będę was słuchać.

Internauci są w szoku, bo obejrzeniu relacji z domu Pauliny i usłyszeniu, co na jej temat mówią, bezradne dzieci, które chciały dawać mamie wsparcie i pomoc, a ona to odrzuca i znów sięga po słodycze:

Biedne dzieciaki

Dzieci mądrzejsze od mamy; droga przemiany nie jest łatwa, ale powiedzmy szczerze Pauli się po prostu nie chce nic zmieniać

Nie jest fajne, że w to dzieciaki się miesza

To nie dzieci w tym wieku powinny opiekować się mamą tylko ona nimi. Uważam, że jest zabierane poczucie bezpieczeństwa tym dzieciom

Szkoda mi tych dzieci, bo widać, że też jest im ciężko i zachowują się jak by były zastraszane, takie mam wrażenie

Niezmiennie w komentarzach pojawiają się też głosy od osób, które mocno wspierają Paulinę na drodze zmian i podkreślają, że nie robi tego tylko dla siebie, ale również dla trójki wspaniałych i dojrzałych dzieci:

Bardzo dojrzałe dzieci, szczególnie najstarsza dziewczynka. Co odcinek jestem pod ogromnym wrażeniem. Wierzę, że Paula da radę, dla siebie i dla tych dzieci, które widzą w mamie cały świat

Paulina dasz radę !! Walcz masz dla kogo!! Są ciężkie chwile i będą...ale warto walczyć

