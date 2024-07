Dieta hCG budzi wiele kontrowersji – w niektórych budzi grozę, dla innych oznacza nadzieję na szczupłą sylwetkę. Została opracowana przez amerykańskiego endokrynologa Simeonsa. Główne jej założenie polega na tym, że hormon hCG, obecny u kobiet w ciąży, może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Hormon ten podaje się równocześnie ze stosowaniem rygorystycznej diety.

Założenia diety hCG

Dieta hCG daje błyskawiczne efekty dzięki połączeniu diety 500 kcal i podawaniu hormonu hCG. Jest to hormon produkowany przez łożysko ciężarnej kobiety, stosowany w leczeniu niepłodności i zaburzeniach miesiączkowania. Stosowany jest też przez mężczyzn, głównie kulturystów, dla podniesienia poziomu testosteronu w organizmie. Kilka lat temu stosowało się przede wszystkim zastrzyki z tym hormonem, obecnie dostępny jest w formie tabletek i kropel.

Pomysł tej diety opiera się na obserwacji dr Simeonsa, że hormon hCG utrzymuje strukturalny tłuszcz i mięśnie w stanie nietkniętym, jako paliwo wykorzystując tzw. anormalne rezerwy tłuszczu. Dlatego tłuszcz traci się z tych obszarów ciała, gdzie jest nam zbędny – brzucha, pośladków, ud, ramion czy twarzy.

Przebieg diety hCG

Dieta składa się z kilku etapów – pierwszy, początkowy to oczyszczenie wątroby i jelit, drugi, właściwy – trwa 23 lub 40 dni – to czas spektakularnego spadku wagi. Ostatni etap to realizacja zaleceń dietetyka, aby utrzymać osiągnięty efekt.

Hormon hCG podawany jest od początku kuracji, w dawce 125-200 jednostek. Ograniczenie do 500 kcal dziennie stosowane jest od drugiego etapu diety. Pokarmy powinny być przede wszystkim bogate w białko, które wzmaga efekt odchudzający, ponieważ do jego strawienia potrzebujemy większej ilości energii. Ograniczyć należy przyjmowanie tłuszczów i węglowodanów.

Efekty diety hCG

Dieta ta budzi szeroki sprzeciw, szczególnie wśród lekarzy.

Stosowanie tej diety może prowadzić do niedokrwistości, nadmiernej nerwowości i wahania nastrojów, niedoboru witamin i minerałów, wymiotów i nudności – zupełnie jak podczas ciąży, a także źle wpływa na funkcjonowanie gruczołów płciowych, mózgu oraz nerek. U niektórych mężczyzn stosowanie hormonu hCG powoduje wzrost gruczołów sutkowych – po prostu rosną im piersi! Ponadto dieta nie uczy prawidłowych nawyków żywieniowych.