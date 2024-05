Od afery z Dagmarą Kaźmierską mijają kolejne tygodnie, a była uczestniczka "Tańca z gwiazdami" zapowiada, że wkrótce zajmie oficjalne stanowisko w sprawie obciążających ją doniesień.

Dagmara Kaźmierska jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, a w ostatnich tygodniach zainteresowanie jej osobą coraz bardziej przybierało na sile. Wszystko za sprawą nowych faktów związanych z kryminalną przeszłością 49-latki, które zszokowały opinię publiczną w Polsce. Choć Polsat odcina się od komentowania sprawy Dagmary Kaźmierskiej, show z jej udziałem zostało usunięte z serwisów streamingowych, a kobieta nie została zaproszona na finał "Tańca z gwiazdami".

Czy istnieje szansa na to, że w obliczu niewątpliwego kryzysu wizerunkowego Dagmara Kaźmierska postara się "odkupić winy" i zapracować na poprawę swojego image'u? Mogą na to wskazywać doniesienia informatora jednego z portali!

Na poważnie zastanawia się, co dobrego może uczynić, by choć trochę odkupić swoje winy. Polubiła swoje medialne życie i swoich fanów

Informator portalu donosi też, że jedyny program, którego scenariusz mógłby być poświęcony Dagmarze Kaźmierskiej to w obecnej sytuacji ... film dokumentalny nawiązujący do jej kryminalnej przeszłości! Jak sugeruje źródło "ShowNews", takie show mogłoby się cieszyć sporym zainteresowaniem, choć z pewnością stanowiłoby ogromny kontrast dla dotychczasowych programów z udziałem Dagmary.

Teraz to można o niej nakręcić jedynie dokument i to dla ludzi o mocnych nerwach. Osoby z przeszłości Dagmary mogłyby opowiedzieć swoje historie. Ludzie zobaczyliby to nawet, gdyby nie pokazano ich twarzy

- dodaje źródło ''ShowNews''.