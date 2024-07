Dieta Gillian McKeith, czyli dieta boot camp polega na wprowadzeniu zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. Regularne posiłki, nieprzetworzone produkty, regularna aktywność fizyczna i pozytywne myślenie – to cztery filary diety.

Reklama

Nawet najbardziej intensywne ćwiczenia i wysiłek nie pomoże uporać się ze zbędnymi kilogramami, jeśli nie będzie za nimi szła zmiana diety.

Zasady diety Gillian McKeith

1. Regularne posiłki – należy spożywać 6 posiłków dziennie. Najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, które powinno być obfite i dawać jak najwięcej energii. Z kolei ostatni posiłek, czyli kolacja, powinien być bardzo skromny i lekki. „Jedz śniadanie jak król, a kolację jak nędzarz” - to jedna z podstawowych zasad diety McKeith.

2. Delektowanie się jedzeniem – każdy kęs należy żuć jak najdłużej, aby proces trawienia zdążył się rozpocząć jeszcze w ustach. Jedzenie należy przełknąć dopiero, gdy zmieni się w niemal płynną postać.

Zobacz także

3. Picie wody – Gillian McKeith poleca picie 8 szklanek wody dziennie. Dzięki temu wątroba lepiej pracuje i efektywniej rozbija dostarczane jej tłuszcze. Wodę należy pić regularnie, małymi łykami, nawet wtedy, gdy nie czujemy pragnienia. Gdy organizm zaczyna domagać się wody to znak, że już jest odwodniony.

4. Zdrowe produkty – najlepiej stosować jak najmniej przetworzone produkty, pochodzące ze sprawdzonych źródeł. Wszelkie konserwanty są niekorzystne dla organizmu.

5. Unikanie śmieciowego jedzenia – najlepiej w ogóle wyeliminować:

alkohol,

cukier,

sól,

kofeinę (w kawie i herbacie).

Jednak McKeith zwraca uwagę też na to, żeby nie dążyć do nadmiernego perfekcjonizmu, a stosować zasadę 80/20. Polega ona na tym, że jeżeli w 80% przestrzega się zaleceń diety, to w 20% można dać sobie przyzwolenie na małe grzeszki dietetyczne.

Dieta Gillian McKeith to nowy styl życia

Dieta McKeith to nie tylko zbiór zasad odnośnie tego, co i jak często jeść. To także zalecenia na temat tego, jak zmienić swoje życie w ogóle, ucząc się samokontroli, planowania i akceptując siebie.

Autorka diety radzi, aby:

prowadzić dziennik – a w nim należy opisywać swoje postępy, cele, wykonane ćwiczenia, zjedzone posiłki, ale także emocje, jakie towarzyszą w każdym dniu. Oprócz obserwacji samej diety i aktywności fizycznej, dziennik pozwala lepiej zrozumieć związek między tym, jak się czujemy, a tym, co i ile jemy;

– a w nim należy opisywać swoje postępy, cele, wykonane ćwiczenia, zjedzone posiłki, ale także emocje, jakie towarzyszą w każdym dniu. Oprócz obserwacji samej diety i aktywności fizycznej, dziennik pozwala lepiej zrozumieć związek między tym, jak się czujemy, a tym, co i ile jemy; wyznaczać małe cele – zaplanowane cele powinny być realne i osiągalne, ponieważ zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia;

– zaplanowane cele powinny być realne i osiągalne, ponieważ zbyt wygórowane oczekiwania wobec siebie mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia; myśleć o sobie pozytywnie – styl życia wg Gillian McKeith wymaga akceptacji siebie ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Należy przyglądać się przekonaniom na swój temat i, jeśli są negatywne, starać się je zmienić. Pomoże w tym wspomniany wyżej dziennik;

– styl życia wg Gillian McKeith wymaga akceptacji siebie ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Należy przyglądać się przekonaniom na swój temat i, jeśli są negatywne, starać się je zmienić. Pomoże w tym wspomniany wyżej dziennik; ćwiczyć codziennie - dieta powinna iść w parze z regularną aktywnością fizyczną. Najlepiej ćwiczyć codziennie, ale nie każdego dnia musi to być pełny trening. Przy braku czasu można po prostu potańczyć 20 minut lub przespacerować się do i z pracy zamiast jechać autobusem.

Zalety diety Gillian McKeith

Dieta Gillian:

oczyszcza organizm z toksyn,

obniża poziom cholesterolu we krwi,

jest zróżnicowana i dostarcza wszystkich potrzebnych składników odżywczych.

Dieta Gillian McKeith to nie tylko sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów. Pod jej wpływem zmienia się styl życia i sposób myślenia o sobie.

Dieta pozwala na:

naukę samokontroli,

świadome wyrabianie nawyków żywieniowych,

poprawę samooceny,

naukę pozytywnego myślenia na swój temat.

Dieta Gillian McKeith – przykładowe przepisy na przekąskę

Soczysty koktajl marchewkowy

Potrzebujesz: sokowirówki, blendera

sokowirówki, blendera Składniki: 6 marchewek, 1 jabłko, 1 awokado, 10 liści bazylii, 1/4 cytryny.

6 marchewek, 1 jabłko, 1 awokado, 10 liści bazylii, 1/4 cytryny. Sposób przygotowania:

1. Zrób w sokowirówce sok z jabłka i marchewki.

2. Następnie zblenduj go z awokado i bazylią.

3. Dodaj sok z cytryny.

Ananasowy gęsty koktajl

Potrzebujesz: blendera

blendera Składniki: 1 ananas, 2 banany, 1 brzoskwinia

1 ananas, 2 banany, 1 brzoskwinia Sposób przygotowania:

1. Obierz i grubo pokrój ananasa. Następnie go zmiksuj z bananami.

2. Drobno pokrojoną brzoskwinię przełóż do szklanki.

3. Zalej je zblendowanymi owocami.

Smacznego!