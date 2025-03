W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami", który odbył się 2 marca 2025 roku, Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz zaprezentowali quickstepa do utworu "Trofea" Dawida Podsiadło. Ich występ został wysoko oceniony przez jury. Po wszystkim w rozmowie z naszym reporterem opowiedzieli o emocjach, jakie towarzyszą im w związku ze startem programu. Co powiedzieli?

Agnieszka Kaczorowska, znana z wielu sukcesów w tańcu towarzyskim oraz roli w "Klanie", wróciła do "Tańca z Gwiazdami" jako profesjonalna tancerka. Po kilkuletniej przerwie ponownie pojawiła się na parkiecie, tym razem w parze z Filipem Gurłaczem. W pierwszym odcinku zaprezentowali quickstepa, który został oceniony bardzo wysoko – 36 punktów to jeden z najlepszych wyników wieczoru.

Uwagę odbiorców zwróciło jednak, że Agnieszka Kaczorowska została pominięta przez jury. Powrót do show po tylu latach, w szczególności w obliczu ostatnich afer, z pewnością nie był dla niej łatwy. W rozmowie z naszym reporterem przyznała jednak, że nie mogła się doczekać pierwszego odcinka.