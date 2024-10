Hanna Turnau, polska aktorka, niedawno podzieliła się z fanami swoimi doświadczeniami z sauny w Warszawie, które wywołały sporo emocji. Zdecydowała się publicznie opowiedzieć o tym, co ją tam spotkało oraz skrytykować zachowanie niektórych mężczyzn, które jej zdaniem nie powinno mieć miejsca w żadnym publicznym miejscu.

Szokujące wyznanie Hanny Turnau

Hanna Turnau ogromną popularność zdobyła za sprawą roli w serialu "M jak miłość", a prywatnie jest żoną brata Grzegorza Turnaua. Ostatnio zyskała uwagę, gdy na swoim Instagramie opublikowała relację z wizyty w warszawskiej saunie. Jak się okazuje, to, co miało być chwilą relaksu, zamieniło się w bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Aktorka opowiedziała o nieodpowiednich komentarzach, które były skierowane do niej przez mężczyznę obecnego w saunie. Jego zachowanie wzbudziło u niej silne oburzenie i było powodem do publicznej reakcji.

Drodzy Panowie, czemu wciąż to robicie? Że musimy bać się chodzić na samotny jogging w lesie, albo saunowanie? pyta Hanna Turnau na Instastory

Na Instagramie Turnau nie kryła swojego rozgoryczenia. W swoim poście zadała pytanie: „Dlaczego mężczyźni nadal uważają, że mogą komentować ciało kobiet w takich miejscach?” Podkreśliła, że tego typu sytuacje są nie tylko niekomfortowe, ale przede wszystkim przekraczają granice akceptowalnego zachowania w miejscach publicznych.

Wszystko fajnie, ale po 10 minutach usłyszałam, że mam fajne cy***, a jak udałam, że tego nie słyszę i zakryłam się od razu ręcznikiem, to usłyszałam, że nie muszę tego robić, bo nie mam czego się wstydzić. wyznała aktorka

Instagram @hanna_turnau

Hanna Turnau zwróciła uwagę na fakt, że problem nieodpowiedniego zachowania wobec kobiet w saunach jest szczególnie odczuwalny w Polsce. Porównała swoje doświadczenia z pobytami w saunach w innych krajach, gdzie, według niej, takie sytuacje nie mają miejsca. Aktorka zasugerowała, że w Polsce istnieje pewne przyzwolenie na tego typu komentarze, co według niej powinno się zmienić. W swoim poście zwróciła uwagę na fakt, że podczas swoich podróży po Europie, nigdy nie spotkała się z tak nieodpowiednim zachowaniem, jak to, które miało miejsce w Polsce. W saunach zagranicznych, ludzie, zdaniem aktorki, są bardziej świadomi granic innych osób i szanują ich przestrzeń.

Uwielbiam saunę, chciałabym chodzić częściej, niestety za każdym razem, kiedy idę sama, to trafia się jakiś typ, który komentuje moje ciało. Dlaczego nie dzieje się tak w innych zachodnich krajach, tylko zawsze jest przypał z POLAKAMI? zapytała wprost aktorka w relacji na Instastory

Instagram @hanna_turnau

Post Hanny Turnau spotkał się z dużym odzewem w mediach społecznościowych. Wiele osób, w tym kobiety i mężczyźni, wyraziło swoje wsparcie dla aktorki, chwaląc ją za odwagę w poruszaniu tematu, który wciąż jest tematem tabu. Fani podkreślali, że potrzebne są zmiany społeczne, które pozwolą na większy szacunek w przestrzeniach publicznych, takich jak sauny, baseny czy plaże. Jednak nie wszyscy podzielali zdanie Turnau. Niektórzy internauci sugerowali, że aktorka może przesadzać, a jej reakcja była zbyt emocjonalna. W obronie mężczyzn pojawiały się komentarze, że tego typu miejsca jak sauna, są przestrzenią, w której ludzie powinni czuć się swobodnie, a wszelkie reakcje czy komentarze nie zawsze mają negatywny charakter.

Mimo to Hanna Turnau pozostała przy swoim zdaniu, odpowiadając krytykom, że granice prywatności i szacunku powinny być zawsze jasno określone, niezależnie od sytuacji czy miejsca. Wyznanie Hanny Turnau wywołało szeroką dyskusję na temat zachowania w miejscach publicznych, a szczególnie w saunach, gdzie granice prywatności mogą być łatwo naruszone. Aktorka zwróciła uwagę na problem, który dotyka wiele kobiet, podkreślając, że nieodpowiednie komentarze na temat wyglądu powinny być natychmiast piętnowane.

