Kilka tygodni temu rozpoczęła się kolejna, już 10. edycja show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki stwierdziły, że to właśnie Agnieszka i Damian, Joanna i Kamil oraz Agata i Piotr mają szansę stworzyć zgrane związki. O ile pierwsza para wygląda na idealnie dobraną, tak w pozostałych małżeństwach nie brakuje zgrzytów. Widzowie programu są niemal pewni, że małżeństwo Agaty i Piotra nie przetrwa eksperymentu, jednak uczestnik zaskoczył wszystkich publikując w sieci wymowne zdjęcie. Zachodzę w głowę, o co chodzi!

Jestem zaskoczona tym, co opublikował Piotr ze "ŚOPW". "Zapowiedź kolejnego etapu"

Znane show TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia" przyciąga przed telewizory masę widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie uczestników, którzy zgłosili się do programu, by odnaleźć miłość. Format polega na tym, że dwoje nieznajomych sobie osób spotyka się po raz pierwszy w urzędzie stanu cywilnego i przed kamerami wstępuje w związek małżeński. Choć eksperyment wzbudza sporo kontrowersji, to nie raz udowodnił, że związki aranżowane mają sens, a doskonałym przykładem są Anita i Adrian, którzy brali udział w 3. edycji "ŚOPW" i po dziś dzień tworzą zgrane małżeństwo, a także doczekali się dwójki dzieci.

W 10. edycji mamy okazję bliżej poznać m.in. Piotra i Agatę. Para początkowo wydawała się idealnie dobrana, a Piotr ze "ŚOPW" podczas ślubu zdecydował się nawet na przyjęcie nazwiska swojej żony! Jednak dzień po ślubie zaczęły się u nich pierwsze zgrzyty, a z odcinka na odcinek między nimi jest coraz gorzej. Piotr ze "ŚOPW" szczerze przyznał, że ma już dość humorów żony i "irytuje go jej narzekanie", a Agata również wydaje się być zirytowana swoim małżonkiem. Zaskakujące jest również to, co Piotr umieszcza na swoim Instagramie. Ostatnio opublikował zaskakujący komentarz na temat żony, a później musiał się z niego tłumaczyć.

Wiesz co, szczerze, to ja już nie wiem, kiedy była trzeźwa, a kiedy nie. Skoro wypiła butelkę wina przed swoim ślubem przed kamerami... - wyznał Piotr.

Uczestnik show, po tym jak na Agatę wylała się fala hejtu, postanowił wytłumaczyć, co dokładnie miał na myśli, pisząc te słowa.

Proszę o zaprzestanie oceniania jej jako alkoholiczki oraz rozpowszechnianie takiej tezy. Moja odpowiedź miała oznaczać, iż nie wiedziałem, czy coś wypiła przed wyjazdem do restauracji, czy też nie, a nie oświadczeniem, iż cały czas pije!!! - sprostował swoje słowa.

Fani programu podejrzewają, że małżeństwo Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwało. Jednak możliwe, że nie wszystko jest jeszcze przekreślone. Piotr z "ŚOPW" ostatnio wyznał bowiem, że jest zakochany, a także wrzucił do sieci wymowne zdjęcie młodej pary, na którym widnieje... rok 2025! Muszę przyznać, że jestem zaintrygowana wpisem Piotra.

Mimo że Piotr nie zdecydował się wyjaśnić, co oznacza ta wymowna fotografia, to fani zaczęli snuć domysły.

A może to zapowiedz ślubu kościelnego mimo wszystko z Agatą

Czyżby zapowiedź kolejnego etapu w Państwa życiu? Gratuluję - zastanawiał się jeden z internautów.

Ja myślę, że On ma kogoś innego. Ta relacja nie miała przyszłości z tą kobietą z programu - dodał inny.

Jak dotąd nic jest pewne i pozostaje nam jedynie czekać na finał programu. Może wtedy Piotr zdecyduje się zdradzić coś więcej. Myślicie, że jego małżeństwo z Agatą przetrwa?

