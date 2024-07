Kolacja fit – morszczuk na parze, koktajl z awokado lub zdrowa kanapka

Kolacja fit może kojarzyć się wyłącznie z różnorodnością i smakiem. Wystarczy zmieniać produkty i eksperymentować w kuchni. Najważniejsze, żeby kolacja fit nie zawierała węglowodanów prostych, ponieważ podnoszą one poziom glukozy we krwi, sprawiając, że kilkanaście minut po posiłku ponownie jesteśmy głodni. Chude mięso, jaja, warzywa – to sprzymierzeńcy figury i tym samym najlepszy wybór na fit kolację.