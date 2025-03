7. sezon "Sanatorium miłości" wystartował 2 marca, a uczestnicy tym razem spotkali się na Mazurach, w urokliwych Mikołajkach. Choć program słynie z emocji i wzruszeń, tym razem największe poruszenie wśród kuracjuszy wywołał Edmund. Jego zachowanie doprowadziło grupę do granic cierpliwości, przez co uczestnicy postanowili się z nim skonfrontować. Atmosfera była tak napięta, że Edmund nie wytrzymał presji i polały się łzy.

W "Sanatorium miłości" narasta frustracja związana z zachowaniem Edmunda. Uczestnicy coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie, zarzucając mu brak taktu, nachalność oraz nieustanne chwalenie się swoimi osiągnięciami. Stanley wprost stwierdził, że Edmund nie potrafi zaakceptować, iż nie każdy interesuje się kulturystyką.

Ula wspomniała, że Edmund proponował jej randkę, co wywołało humorystyczną reakcję Staszka: "Słuchaj, jesteś szósty w kolejce" – rzucił z przekąsem. Narastająca frustracja widoczna była także w słowach Marka, który otwarcie powiedział o tym Edmundowi.

Również Elżbieta postanowiła udzielić Edmundowi rady.

Po pierwsze, nie mów tak dużo o tych swoich nagrodach, o tym, co było, tylko skup się na tym, co jest. Chcesz nas poznać, chcesz z nami rozmawiać, ale nie mów o tym, co było i co jest na Twoim miejscu zamieszkania

– poradziła.