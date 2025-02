Produkcja "Tańca z Gwiazdami" niemalże codziennie informuje fanów o ciekawostkach dotyczących nadchodzącej edycji show. Jednak na tę informację czekali wszyscy internauci od samego początku. W końcu!

Znane są numery wszystkich par "Tańca z Gwiazdami"

16. edycja programu "Taniec z Gwiazdami" zadebiutuje 2 marca 2025 roku o godzinie 19:55 na antenie Polsatu. Wśród uczestników znaleźli się m.in. wokalistka Blanka Stajkow, artystka kabaretowa Adrianna Borek oraz influencerka Maria Jeleniewska. Twórcy show przygotowali dla widzów wiele niespodzianek, w tym nowe tańce, zmienione zasady oraz odświeżone logo programu. Dodatkowo wprowadzono możliwość zakupu biletów na próby generalne.

Produkcja nie próżnuje i już do mediów trafiła informacja, z jakimi numerami wystąpią pary.

Taddaaam! Przedstawiamy Wam numery z którymi wystartują nasze pary w nadchodzącej edycji @tanieczgwiazdami - czytamy.

Już wiadomo, że parą numerem jeden są Mieszko Masłowski i Blanka. Następnie zaprezentują się Maciej Kurzajewski z Lenką Kliment. Fani czekają na występ Magdy Mołek i Michała Bartkiewicza, którzy od teraz są parą numer 3. Wielkim zaskoczeniem dla fanów jest udział najwyższego w historii programu uczestnika, czyli Cezarego Trybańskiego, który zatańczy z Izą Skierską, jako 4. para. Para numer 5 to tym razem Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, a szóstkę otrzymali Tomasz Wolny i Daria Syta. Najstarsza uczestniczka show - Grażyna Szapołowska z Janem Klimentem stworzą zestawienie numer 7, a Agnieszka Kaczorowska z Filipem Gurłaczem będą parą ósmą.

Debiutujący Piotr Musiałkowski oraz Magdalena Narożna będą parą numer 9. A Michał Barczak i Magda Tarnowska będą dziesiątką. Ola Filipek i Wojtek Kucina to para numer 11, a taneczną listę par zamkną Ada Borek i Albert Kosiński.

Zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"

W nadchodzącej 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wprowadzono istotne zmiany, które mają na celu odświeżenie formatu i zaskoczenie widzów. Jedną z głównych nowości jest włączenie do repertuaru polskich tańców ludowych, takich jak oberki i kujawiaki, co stanowi odejście od tradycyjnych stylów tanecznych prezentowanych w poprzednich edycjach. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować solowe występy, co pozwoli im na indywidualne pokazanie swoich umiejętności tanecznych.

Nowością jest również odświeżone, kolorowe logo programu, które wprowadza energetyczny i radosny klimat. Dla fanów programu przygotowano również możliwość zakupu biletów na próby generalne.

20-lecie "Tańca z Gwiazdami"

Program "Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsce 16 kwietnia 2005 roku i od tego czasu stał się jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w kraju. Łącznie wyemitowano już 28. edycji. Przez lata show zmieniało stacje telewizyjne z TVN-u do Polsatu oraz jurorów, ale jego format – rywalizacja gwiazd głównie w tańcu towarzyskim – pozostał niezmienny.

W każdej edycji programu pary celebrytów i profesjonalnych tancerzy walczą o Kryształową Kulę. Pierwszą edycję wygrali Olivier Janiak i Kamila Kajak, natomiast drugą – Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. W kolejnych latach triumfowali m.in. Rafał Mroczek z Anetą Piotrowską, Kinga Rusin ze Stefano Terrazzino, Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim oraz Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim. W edycjach emitowanych przez Polsat zwyciężyli m.in. Aneta Zając i Stefano Terrazzino, Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino, Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska, a także Ewelina Lisowska i Tomasz Barański.

Program cieszy się niesłabnącą popularnością, a każda edycja przyciąga przed telewizory miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą taneczne zmagania gwiazd. Już od 2 marca widzowie będą mieli okazję podziwiać nowe gwiazdy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie.

