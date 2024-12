6 grudnia z samego rana media obiegła przykra wiadomość o nagłej śmierci Stanisława Tyma. Choć on sam był uznawany za prawdziwą legendę, a swoją działalnością artystyczną budził ogromny podziw, to jego życie prywatne było raczej owiane tajemnicą. Gwiazdor musiał stawić czoła wielu przeciwnościom, jak chociażby śmierci żony, która odeszła w ubiegłym roku. To nadal nie wszystko.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jednak dla wieku będzie to czas smutku, zamiast radości. 6 grudnia tygodnik "Polityka" poinformował o śmierci wybitnego aktora, Stanisława Tyma.

Rzeczywiście, kariera Stanisława Tyma latami kształtowała całe pokolenia i budziła ogromny podziw. Co natomiast wiadomo o jego życiu prywatnym, na temat którego on raczej starał się milczeć? Na świat przyszedł 17 lipca 1937 roku w Małkini Górnej i wcale nie od razu myślał o aktorstwie. Po maturze chciał być chemikiem, ale plany pokrzyżowało mu... wydalenie ze szkoły. Aby uniknąć wojska zaczął studiować przetwórstwo na SGGW. I w tej szkole mu się jednak nie powiodło, a kolejna porażka finalnie poskutkowała tym, że został aktorem.

Stanisław Tym szybko zaczął odnosić sukcesy na polu zawodowym, z kolei prywatnie nie miał łatwo. W 2008 roku zdiagnozowano u niego raka, a lekarze dawali mu zaledwie trzy procent szans na przeżycie. Przeszedł ciężką operację przewodu pokarmowego, resekcję żołądka i ostatecznie pokonał chorobę.

Najważniejsze to się nie dać. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale wiem, że można to zrobić. Nie przejmować się, nie powracać do choroby, nie przeżywać jej stale na nowo

- mówił o chorobie po latach.