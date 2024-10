Ostatni odcinek „Tańca z gwiazdami” wciąż jest omawiany przez widzów. Spore emocje wywołały przede wszystkim oceny jurorów, co do których fani tanecznego show mają przy okazji obecnej edycji coraz większe zastrzeżenia. Oglądający mieli też zastrzeżenia w związku z doborem piosenek. Ich zdaniem, niektóre pary zostały skrzywdzone repertuarem. Najwięcej reakcji wzbudziło jednak to, co działo się wokół Filipa Bobka i Hanny Żudziewicz.

Fani mają żal o to, co stało się z Filipem Bobkiem i Hanną Żudziewicz w „Tańcu z gwiazdami”

W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” Filip Bobek i Hanna Żudziewicz zaprezentowali rumbę do utworu „Cud” Marty Bijan i EMO. Oceny dla pary wywołały niemałe zaskoczenie. Przede wszystkim dlatego, że Ewa Kasprzyk okazała się surowsza od Iwony Pavlović, a to prawie się nie zdarza. Pierwsza z pań przyznała uczestnikom osiem punktów, natomiast słynna „Czarna mamba” uznała, że gwiazdy zasługują na dziewięć oczek.

Emocje internautów wywołał nie tylko spór o oceny dla Filipa i Hanny, ale także to, że uczestnik do końca musiał czekać wśród „zagrożonych”. Widzowie zauważyli też, że gwiazdy wyczytywane są w losowej kolejności, co również może być mylące. Wystarczy spojrzeć na komentarze oglądających.

Oni to losowo podają

No nie losowo akurat 2 ostatnie pary są dwoma ostatnimi . Przecież kiedy była dogrywka, nie wrzucili do trójki zagrożonej losowo wybranych

Decyzją jury z „Tańcem z gwiazdami” pożegnali się Rafał Zawierucha i Daria Syta, którzy tańczyli do utworu Lanberry i Tribbsa „Dzięki, że jesteś”. W tabeli tuż nad nimi znaleźli się Majka Jeżowska oraz Michał Danilczuk. Zdaniem wielu internautów to może być para, która odpadnie z tanecznego show przy okazji kolejnego odcinka. Bez wątpienia natomiast w gronie faworytów znaleźli się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz.

Wokół produkcji jest wiele emocji, a internauci nie boją się wyrażać krytycznych opinii. Po ostatnim odcinku zauważyliśmy, że fani „Tańca z gwiazdami” mają dość. Oglądający zaczęli otwarcie uderzać w to, co działo się tanecznym programie. Niektórym naprawdę mocno się oberwało. Widzowie zauważyli też wyraźną zmianę w siódmym odcinku show.

Wiele wskazuje na to, że do samego finału będzie zacięta walka między Julią Żugaj i Wojciechem Kuciną a Vanessą Aleksander i Michałem Bartkiewiczem. Obecnie pierwsza z wymienionych par prowadzi trzema punktami. Śledzicie najnowszą edycję „Tańca z gwiazdami”? Macie swoich faworytów do wygrania Kryształowej kuli?

