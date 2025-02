Jakub Rzeźniczak profesjonalną karierę piłkarską zaczynał w Widzewie Łódź, skąd w 2004 trafił do Legii Warszawa. Ze swoim ostatnim klubem, Wisłą Płock, rozstał się w burzliwej atmosferze. Następnie przeniósł się wraz z żoną Pauliną do Warszawy, gdzie zaczęli układać swoje życie na nowo. Oboje chętnie pokazują w mediach społecznościowych rodzinne wzmianki, chwaląc się najważniejszymi momentami. Takiego święta również piłkarz nie mógł pominąć - to wielki dzień dla jego ukochanej.

Jakub Rzeźniczak uczcił urodziny Pauliny

Jakub Rzeźniczak, były piłkarz Legii Warszawa, po raz kolejny udowodnił, jak bardzo kocha swoją żonę, Paulinę Rzeźniczak. Na najnowszym zdjęciu opublikowanym na Instagramie widać, jak wspólnie z córką świętują urodziny Pauliny. Sportowiec przygotował romantyczną niespodziankę – bukiet róż oraz tort. Na fotografii Paulina pozuje w czerwonej piżamie w świąteczny wzór, trzymając w rękach duże, różowe balony z liczbą „32”. Rzeźniczak, trzymając córkę na rękach, promienieje szczęściem, a w jego dłoniach znajduje się imponujący bukiet róż. Cała scena odbywa się w domowym zaciszu, w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Pod zdjęciem sportowiec zamieścił wzruszający wpis skierowany do żony:

Kochana Żono i Mamo, jesteś najcudowniejszym, co nas w życiu spotkało. Kochamy Cię, a jak bardzo, sama doświadczasz tego każdego dnia. Jesteś całym naszym światem

Paulina szybko odpowiedziała na słowa męża, komentując: „Dziękuję, Kocham Was!”. Post wzbudził mnóstwo pozytywnych reakcji wśród fanów i znajomych pary. Internauci nie szczędzili im ciepłych słów. Warto przypomnieć, że Rzeźniczakowie dopiero co świętowali 1. urodziny córeczki.

Historia związku Pauliny i Jakuba Rzeźniczaków

Paulina Nowicka i Jakub Rzeźniczak poznali się w maju 2021 roku w Rzeszowie. Jakub, będąc w trudnym momencie życia, odwiedził przyjaciela, gdzie podczas wspólnej kolacji spotkał Paulinę, pracującą wówczas jako specjalistka ds. marketingu w klubie Stal Rzeszów. Od razu poczuli wzajemną chemię i spędzili całą noc na rozmowie. Już wtedy Jakub powiedział Paulinie, że zostanie jego żoną. Związek oficjalnie potwierdzili w sierpniu 2021 roku.

W grudniu 2021 roku, podczas romantycznego lotu helikopterem nad Nowym Jorkiem, Jakub oświadczył się Paulinie, a ona przyjęła oświadczyny. Para nie zwlekała długo z planami ślubnymi i już 28 listopada 2022 roku pobrali się na plaży w Key Biscayne na Florydzie. Ceremonia była kameralna i zorganizowana w zaledwie miesiąc. We wrześniu 2023 roku Paulina i Jakub ogłosili, że spodziewają się dziecka. 10 lutego 2024 roku na świat przyszła ich córka, Antonina. Szczęśliwi rodzice podzielili się tą radosną nowiną z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Obecnie Paulina i Jakub Rzeźniczakowie cieszą się wspólnym życiem rodzinnym, dzieląc się swoimi doświadczeniami i szczęściem z fanami.

Z okazji urodzin życzymy Paulinie wszystkiego najlepszego!

