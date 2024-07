Codzienne bieganie nie pozwala organizmowi na pełną regenerację, odpoczynek i naturalną eliminację mikrourazów. Jeśli jednak nie pokonuje się dużych dystansów ani nadmiernie się nie obciąża, to można biegać codziennie.

Codziennie bieganie ma swoich zwolenników i przeciwników. Jeśli coś jest dobre dla jednej osoby i nie powoduje kontuzji ani pogorszenia samopoczucia, nie znaczy, że nie przydarzy się to komuś innemu przy takim samym planie treningowym.

Czy można biegać codziennie?

Nie ma żadnych przeciwwskazań do codziennego biegania. Jednak nawet dysponujący dużą ilością czasu na trening, profesjonalni, wyczynowi biegacze, w każdym tygodniu ćwiczeń robią sobie 1 lub 2 dni przerwy. W tym czasie ludzkie ciało ma możliwość zregenerowania mikrourazów i prawdziwego odpoczynku. Maleje wówczas ryzyko przeciążeń organizmu i groźnych kontuzji. Dzień bez wysiłku to także istotny element dobrze przemyślanego planu treningowego. Na jednodniową przerwę od biegania najlepiej wybrać dzień poprzedzający najintensywniejszy trening. Wówczas organizm zbierze zapas sił przed dużym wysiłkiem. Warto też odpocząć bezpośrednio po największym wysiłku fizycznym.

Codzienne bieganie – jak się przygotować

Rozpoczynając bieganie, należy przeplatać 1 dzień treningowy z 1 dniem na efektywny odpoczynek. Stopniowo można zmniejszać ilość wolnego w każdym tygodniu. U początkujących istnieje ryzyko, że dzień wolny będzie stanowić pokusę do odpoczywania przez kolejną dobę i następną, aż do zaprzestania dalszych treningów i realizacji zamierzeń. Nie poleca się nagłego kończenia biegu – znacznie lepiej jest przeznaczyć ostatnie 10 minut na marsz, uspokajający oddech i tętno i rozluźniający mięśnie nóg. Nie wolno trenować zbyt intensywnie, bez rozgrzewki, biegać bardzo szybko i długo i za szybko zwiększać liczby pokonywanych kilometrów. Codzienne biegi już na początku grożą przetrenowaniem i kontuzjami, a nie wzrostem formy. Powrót do biegania może być bolesny i długotrwały, bo organizmu nie da się oszukać i wymaga on czasu na regenerację. 15 minut przed i po każdym treningu warto poleżeć spokojnie z nogami w górze. Ważne jest także uzupełnianie płynów i regularne przyjmowanie posiłków.

Efekty codziennego biegania

Wskutek biegania codziennie można zredukować wagę: im większa liczba nadprogramowych kilogramów i złogów w ciele, tym więcej można schudnąć na początku przygody z codziennym bieganiem. Amator, uprawiający biegi systematycznie, może zrzucić początkowo nawet 5 kilogramów w ciągu miesiąca. Dla odchudzających się ważne jest wolne tempo biegu i dłuższy czas jego trwania. Tłuszcz jest spalany dopiero po około 20 minutach wysiłku fizycznego. Przy dodatkowym szybszym treningu, nastąpi przyrost masy mięśniowej (a nie spadek wagi) i tak zwanej siły biegowej. Regularne uprawianie biegów wzmacnia serce, płuca, obniża ciśnienie krwi i poziom złego cholesterolu, dotlenia i usprawnia pracę mózgu, polepsza jakość snu, funkcjonowanie stawów, wzmacnia układ kostny. Codzienne bieganie poprawia kondycję, samopoczucie i daje dużo energii.