W diecie dla osób o grupie krwi 0 powinny znaleźć się mięsa i ryby, natomiast ograniczyć lub wyeliminować należy produkty nabiałowe i zbożowe.

Dieta ułożona zgodnie z grupą krwi powstała w oparciu o założenie, że dla każdej grupy (A, B, AB i 0) pewne produkty są łatwiej przyswajalne, inne neutralne, a jeszcze inne – wręcz zakazane. Autorzy diety uważają, że to właśnie w grupie krwi znajduje się informacja dotycząca najlepszego sposobu odżywiania.

Osoby z grupą krwi 0 to myśliwi

Zgodnie ze wskazaniami diety osoby z grupą krwi 0 powinny mieć nawyki żywieniowe przodków z zamierzchłych czasów, kiedy to ludzi zajmowali się myślistwem i zbieractwem. Stąd też układ odpornościowy osób o grupie krwi 0 jest najsprawniejszy, a układ pokarmowy dzięki wysokiemu stężeniu kwasów żołądkowych świetnie przystosowany do jedzenia mięsa.

Produkty wskazane dla osób o grupie krwi 0

Myśliwi swoją dietę powinni komponować w oparciu o mięsa i ryby. Zatem wskazane będą m.in.: cielęcina, wołowina, jagnięcina, mięso jelenia, halibut, dorsz, łosoś, makrela, śledź i morszczuk. Osoby z grupą krwi 0 śmiało mogą sięgnąć po orzechy włoskie i pestki z dyni, a z owoców i warzyw mogą wybierać m.in. spośród brokułów, buraków, jarmużu, szpinaku, kalarepy czy fig świeżych i suszonych.

Produkty niekorzystne dla osób o grupie krwi 0

Zgodnie z zaleceniami diety osoby z grupą krwi 0 powinny wykluczyć ze swojego jadłospisu produkty zbożowe, takie jak mąki, chleby wieloziarniste, otręby, pieczywa pszenne, makarony i kasze. Również produkty nabiałowe powinny być wyeliminowane. Myśliwi nie powinni więc sięgać m.in. po mleka, jogurty, kefiry, maślanki czy lody. Niewskazane owoce i warzywa to na przykład mandarynki i pomarańcze, melony, awokado, biała i czerwona kapusta, brukselka czy pieczarki.

Zagrożenia płynące ze stosowania się do wskazówek diety

Eliminacja produktów zbożowych pozbawia organizm jednego z cennych źródeł błonnika. A błonnik sprzyja utrzymaniu odpowiednio niskiego stężenia złego cholesterolu we krwi, reguluje procesy trawienne i ma działanie antycukrzycowe. Również zrezygnowanie z produktów nabiałowych może być niekorzystne dla organizmu ze względu na ograniczoną podaż wapnia.

Dietetycy sceptycznie nastawieni są do diety zgodnej z grupą krwi, gdyż zakłada ona eliminowanie poszczególnych produktów, co w perspektywie może doprowadzić do niedoborów składników odżywczych w organizmie.