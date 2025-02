Podczas gali Grammy 2025, która odbyła się 2 lutego w Los Angeles, Lady Gaga i Bruno Mars zostali uhonorowani prestiżową nagrodą za najlepszy występ duetu/grupy pop. Artyści zdobyli statuetkę za utwór „Die With a Smile”, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno przez krytyków, jak i publiczność. To właśnie podczas odbierania nagrody Lady Gaga zdecydowała się wygłosić przemówienie, które poruszyło miliony osób na całym świecie.

Reklama

Lady Gaga wsparła osoby transpłciowe na gali wręczenia Grammy 2025

Lady Gaga wykorzystała swój wielki moment na 67. ceremonii rozdania nagród Grammy. Wokalistka podczas odbierania wyróżnienia muzycznego postanowiła wyrazić swoje wsparcie dla osób transpłciowych. Artystka zaznaczyła, że społeczności queer należy się szacunek. Przekazała, że nie są niezauważalne.

To wielki zaszczyt śpiewać dla was wszystkich. Chcę dziś powiedzieć, że osoby trans nie są niewidzialne. Osoby trans zasługują na miłość. Społeczność queer zasługuje na podniesienie na duchu. Muzyka to miłość. Dziękuję – przekazała gwiazda.

Przemówienie Lady Gagi spotkało się z natychmiastową reakcją publiczności. Wiele znanych osobistości, takich jak Beyoncé, Charli XCX, czy Billie Eilish, zareagowało owacją na stojąco, wyrażając poparcie dla słów artystki. Widok gwiazd wstających z miejsc i bijących brawo stał się jednym z najbardziej zapadających w pamięć momentów gali.

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze i nagrania z tego wydarzenia, a hasło #TransLivesMatter zyskało ogromną popularność. Fani i aktywiści podkreślali, jak ważne jest, aby osoby o tak dużym wpływie, jak Lady Gaga, wykorzystywały swoje platformy do promowania równości i akceptacji. Jest to również reakcja na politykę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Ostatnio polityk wywołał duże kontrowersje, podejmując decyzje m.in. o ograniczeniach dotyczących prawa osób transpłciowych, w tym kwestionowania ich tożsamości płciowej, dyskryminacji w systemie więziennictwa oraz zakazu służby w wojsku dla członków społeczności trans.

Lady Gaga od dawna wspiera społeczność LGBTQ

Lady Gaga od lat znana jest ze swojego wsparcia dla społeczności LGBT+. Jej fundacja Born This Way odgrywa kluczową rolę w promowaniu zdrowia psychicznego i akceptacji wśród młodych ludzi. Artystka wielokrotnie udowadniała, że walka o prawa mniejszości to dla niej coś więcej niż tylko deklaracje – to konkretne działania.

Kim jest Lady Gaga?

Lady Gaga, właściwie Stefani Joanne Angelina Germanotta, to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i producentka muzyczna. Urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jest znana ze swojego charakterystycznego stylu, kontrowersyjnych występów scenicznych oraz wszechstronnych talentów muzycznych.

Zdobyła międzynarodową sławę w 2008 roku dzięki debiutanckiemu albumowi „The Fame”, z którego pochodzą takie hity jak „Just Dance” i „Poker Face”. Jej kolejne albumy, m.in. „Born This Way”, „Artpop”, „Joanne” i „Chromatica”, umacniały jej pozycję w przemyśle muzycznym.

Gwiazda odnosi również sukcesy jako aktorka. W 2018 roku zagrała główną rolę w filmie „Narodziny gwiazdy”, za którą otrzymała Oscara za najlepszą piosenkę i nominację do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Wystąpiła też w serialu „American Horror Story”, za co zdobyła Złoty Glob.

Reklama

Zobacz także: Grammy 2025: Skandal na gali. Kanye West z żoną wyrzuceni z imprezy? Bianca Censori w całkowicie przezroczystej kreacji