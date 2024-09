Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z mężem i mocno zaskoczyła obszernym wpisem. Rolniczka nie ukrywa, że nie zawsze było łatwo i początkowo musieli się zmierzyć ze sporą dawką krytyki. Wszystko przez jedną rzecz. Nie uwierzycie, o co chodzi...

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" w zaskakujących słowach o relacji z Pawłem

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" wróciła do początków znajomości z Pawłem. Rolniczka nie ukrywa, że ich relacja potoczyła się dość szybko i to sprawiło, że nie wszyscy wierzyli w przyszłość ich związku. Z podobnymi zarzutami mierzyli się też Anna i Kuba z 10. edycji czy Dorota i Waldemar, którzy też spodziewają się dziecka. Małgosia Borysewicz przypomina, że wtedy nie wszystkim pasowało to, jak układają sobie życie. Mimo krytyki robią swoje i rolniczka nie ukrywa, że tworzą związek silniejszy niż kiedykolwiek.

Przyznam się Wam szczerze, że wtedy nasze życie 'nie po kolei' wielu osobom nie pasowało… sporo osób nam kibicowało, tych najbliższych, ale wiele osób nie dawało nam szans - na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej. Z perspektywy czasu to jest mało istotne, bo nasz kierunek się nie zmienił, wspólnie, razem do naszych celów, bez względu na to jaka jest opinia innych wspomina Małgorzata Borysewicz

Internauci komentują wspólne zdjęcie Małgorzaty i Pawła Borysewiczów, nie ukrywając, że od początku im kibicowali i nadal trzymają kciuki za ich relację.

Tak po prostu fajnie się na was patrzy, żyjcie w zdrowiu, szacunku wzajemnym i niekończąca się miłością

Od początku Wam kibicuję, bądźcie zdrowi i szczęśliwi w otoczeniu przyjaznych ludzi

Jesteście wspaniałą parą , godną do naśladowania

My od początku Rolnika czuliśmy, że wam się uda i proszę bardzo. Oby jak najdłużej w zdrowiu, szczęściu i miłości się niekończącej.

Małgosia i Paweł tworzą udany związek od wielu lat i nadal patrzą w tym samym kierunku. Para tworzy nie tylko udane małżeństwo, ale razem rozwijają też gospodarstwo i niedawno chwalili się wielkim sukcesem. Co więcej, rolniczka udowadnia też, że kobieta mieszkająca na wsi może być zadbana i pokazuje to na każdym kroku.