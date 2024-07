Dieta dla grupy krwi AB wyklucza z jadłospisu czerwone mięso, dlatego istotne jest, aby uzupełnić ewentualne niedobory żelaza jedząc inne produkty w nie bogate.

Według autora diety zgodnej z grupą krwi, to właśnie we krwi znajdują się informacje dotyczące najkorzystniejszego sposoby odżywiania. Dla każdej z grup krwi (A, B, AB, 0) pewne pokarmy są lepiej przyswajalne, inne powinny być wykluczone z diety.

Enigma, czyli właściciele grupy krwi AB

Grupa AB określana jest jako najmłodsza z grup krwi i powstała z połączenia typów krwi A i B. Według autora diety, amerykańskiego lekarza Petera Adamo, osoby o grupie krwi AB cechują się silnym systemem odpornościowym, ale mają predyspozycje do zapadania na choroby układu krążenia. Zagrożeniem płynącym przy stosowaniu diety odpowiedniej dla grupy krwi AB jest wykluczenie z jadłospisu czerwonego mięsa i tym samym pozbawienie organizmu jednego z istotnych źródeł żelaza. Dlatego istotne, aby uzupełnić ewentualne niedobory tego składnika odżywczego i nie doprowadzić do anemii.

Produkty polecane osobom o grupie krwi AB

Z produktów mięsnych polecane do jedzenia są mięsa z indyka, królika, jagnięciny i baraniny. Spośród ryb do jadłospisu można włączyć m.in. dorsza, pstrąga, makrelę, tuńczyka i łososia. Produkty nabiałowe, które mogą znaleźć się na stole osób o grupie krwi AB to m.in. jogurty, kefiry, mleko owcze i ser owczy, ser feta i serek wiejski. Polecana jest oliwa z oliwek, a źródłem pozostałych tłuszczów mogą być orzechy włoskie, orzeszki ziemne i masło z orzeszków ziemnych. Pieczywo wskazane dla grupy krwi AB to m.in. chleby żytnie, sojowe, z brązowego ryżu oraz pieczywo chrupkie, natomiast z pozostałych produktów zbożowych można sięgnąć po makarony razowe czy ryż biały i brązowy. Spośród polecanych warzyw można wymienić na przykład brokuły, kalafiory, buraki, selery, pory i jarmuż, a z owoców m.in. ananasy, grejpfruty, wiśnie, winogrona i żurawinę.

Produkty niezalecane dla osób z grupą krwi AB

Z produktów mięsnych należy unikać lub znacznie ograniczyć m.in. gęś, kurczaka, wieprzowinę i wołowinę. Halibut, łosoś wędzony, węgorz czy śledź marynowany – są to produkty niewskazane dla osób o grupie krwi AB. Powinny one też zrezygnować lub znacznie ograniczyć jedzenie serów pleśniowych oraz masła i pełnego mleka. Olej słonecznikowy i sezamowy również nie powinny znaleźć się w kuchni. Z diety należy wykluczyć takie dodatki, jak pestki słonecznika czy dyni, mak i orzechy laskowe. Niewskazane są również płatki kukurydziane, pieczywo kukurydziane i kasza gryczana. Warzywa, które wpływają niekorzystnie na osoby z grupą krwi AB to m.in. papryka (czerwona, zielona i żółta), kukurydza czy rzodkiewka. Wśród niewskazanych owoców można wymienić na przykład pomarańcze, banany i gruszki.

Osoby o grupie krwi 0 zgodnie z typologią autorów nazywane są myśliwymi, osoby o grupie krwi A to rolnicy, natomiast ci z grupą B – koczownicy.

