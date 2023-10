Aferą "Pandora Gate" od kilku dni żyje cała Polska, a na jaw wychodzą kolejne zaskakujące fakty o karygodnym postępowaniu twórców związanych z polskim YouTube. Nie da się ukryć, że całą sprawę śledzą rzesze internautów, a nawet angażują się w nią politycy. A co na ten temat sądzi gwiazda "Top Model", Anna Markowska?

"Pandora Gate" to sprawa, która bije absolutne rekordy popularności w internecie pod względem wyświetleń nowych materiałów i nie tylko. Afera uderzająca w polskich youtuber'ów to także lekcja dla wszystkich internetowych twórców i osób zaangażowanych w sprawy społeczne.

Co na temat "Pandora Gate" uważa Anna Markowska, doskonale znana widzom z show "Top Model"? W rozmowie z nami przyznała, że jest przerażona całą sytuacją w internecie!

- Jeżeli to jest content dla dzieci, a mamy tutaj panią, która mówi, ile się zarabia na OnlyFans, pokazuje swoje ciało bardzo przerobione, bardzo wulgarne, to nie jest to, na co powinny dziewczynki patrzeć - skomentowała dla nas Anna Markowska.