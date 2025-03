„W obronie syna” (ang. Defending Jacob) to amerykański serial dramatyczno-kryminalny dostępny na Apple TV+. Produkcja, oparta na powieści Williama Landaya, przedstawia poruszającą historię rodziny, której życie zmienia się w koszmar, gdy ich syn zostaje oskarżony o brutalne morderstwo.

Reklama

Czy ojciec, prokurator Andy Barber (Chris Evans), będzie w stanie odkryć prawdę i obronić syna? Czy zbrodnia została popełniona przez kogoś innego, czy może Jacob rzeczywiście jest winny? Ten pełen napięcia thriller psychologiczny nie pozwala oderwać się od ekranu!

O czym jest serial „W obronie syna”?

Akcja serialu rozgrywa się w niewielkim miasteczku w stanie Massachusetts. Główny bohater, Andy Barber, to szanowany zastępca prokuratora okręgowego. Jego życie wydaje się idealne – ma kochającą żonę Laurie (Michelle Dockery) i nastoletniego syna Jacoba (Jaeden Martell).

Wszystko zmienia się, gdy w pobliskim lesie zostaje znalezione ciało 14-letniego Bena Riffkina, szkolnego kolegi Jacoba. Początkowo Andy prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, jednak szybko odkrywa, że głównym podejrzanym jest jego własny syn.

Jacob utrzymuje, że jest niewinny, ale dowody zaczynają wskazywać na coś zupełnie innego. Na jego korzyść nie działa także odkrycie, że w rodzinie Barberów występowały przypadki psychopatii – dziadek chłopca, Billy Barber (J.K. Simmons), odsiaduje wyrok za brutalne przestępstwa.

Czy Jacob rzeczywiście jest mordercą? A może stał się ofiarą systemu i presji otoczenia? Serial wciąga widzów w emocjonalny rollercoaster pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Kto gra w serialu „W obronie syna”?

„W obronie syna” to produkcja, która wyróżnia się nie tylko intrygującą fabułą, ale także świetnym aktorstwem. W obsadzie znaleźli się:

Chris Evans jako Andy Barber – ojciec Jacoba i prokurator, który staje przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze.

jako Andy Barber – ojciec Jacoba i prokurator, który staje przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Michelle Dockery jako Laurie Barber – matka Jacoba, próbująca zmierzyć się z rzeczywistością, która burzy jej dotychczasowe życie.

jako Laurie Barber – matka Jacoba, próbująca zmierzyć się z rzeczywistością, która burzy jej dotychczasowe życie. Jaeden Martell jako Jacob Barber – nastolatek oskarżony o morderstwo. Czy rzeczywiście jest winny?

jako Jacob Barber – nastolatek oskarżony o morderstwo. Czy rzeczywiście jest winny? J.K. Simmons jako Billy Barber – dziadek Jacoba, który ma na swoim koncie poważne przestępstwa.

Obsada sprawia, że emocje bohaterów są niezwykle autentyczne. Chris Evans, znany głównie z roli Kapitana Ameryki, udowadnia tu, że świetnie sprawdza się w dramatycznych rolach.

Serial „W obronie syna” to emocjonujący thriller psychologiczny, który stawia pytania o moralność, lojalność i rodzinne sekrety. Chris Evans w roli ojca walczącego o swojego syna pokazuje zupełnie nową stronę swojego aktorskiego talentu. Jeśli szukasz produkcji, która wciągnie Cię od pierwszej do ostatniej minuty, to zdecydowanie warto dać temu serialowi szansę!

Jeśli chcesz obejrzeć „W obronie syna”, znajdziesz go wyłącznie na Apple TV+. Serial składa się z 8 odcinków, które dostępne są na platformie w ramach subskrypcji.

Inne seriale podobne do serialu „W obronie syna”

Jeśli spodobał Ci się serial „W obronie syna”, oto 5 podobnych produkcji, które mogą Cię zainteresować:

„The Undoing” (2020, HBO)

Psychologiczny thriller z Nicole Kidman i Hugh Grantem. Opowiada o terapeutce, której życie rozpada się, gdy jej mąż zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Pełen tajemnic i zwrotów akcji.

„Broadchurch” (2013-2017, ITV/Netflix)

Brytyjski serial kryminalny, w którym dwójka detektywów prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa chłopca w małym nadmorskim miasteczku. Idealny dla fanów powolnego budowania napięcia i głębokiej analizy psychologicznej postaci.

„The Sinner” (2017-2021, Netflix)

Antologia kryminalna, w której każda seria opowiada inną historię zbrodni i skomplikowanych motywacji bohaterów. Skupia się na psychologii sprawców i emocjonalnym napięciu.

„Mare of Easttown” (2021, HBO Max)

Kate Winslet w roli detektyw z małego miasteczka, która bada sprawę zaginięcia nastolatki, jednocześnie mierząc się z własnymi traumami. Doskonałe aktorstwo i mroczny klimat.

„Dojrzewanie” (2025, Netflix)

Opowiada historię 13-letniego Jamiego Millera, który zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania koleżanki z klasy. Wydarzenie to wywraca życie jego rodziny do góry nogami, zmuszając ich do konfrontacji z brutalną rzeczywistością i własnymi emocjami.

Reklama

Zobacz także: Ten kryminał Netfliksa szokuje od pierwszej sceny. Gratka dla fanów „Kasztanowego ludzika”