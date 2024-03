Wiadomość o rozstaniu influencerskiej pary wywołała lawinę komentarzy w sieci. Fani nie kryją swojego zdziwienia, a byli już partnerzy postanowili zareagować na medialną burzę i raz jeszcze odnieść się do rozstania.

Tuż przed Wielkanocą w sieci dosłownie zawrzało, a wszystko za sprawą faktu, że Sylwia i Akop Szostakowie ogłosili rozstanie po przeszło dekadzie związku. Fani nie kryją zdziwienia i wypominają m.in. to, że jeszcze niedawno Akop wytatuował sobie tatuaż manifestujący miłość do żony. Dziś sytuacja diametralnie się zmieniła.

Akop Szostak postanowił odnieść się do reakcji fanów i opublikował obszerny wpis na Instagramie, w którym wyjaśnił najważniejsze kwestie:

Dostajemy wiele wiadomości, różnych. Dobre i złe. Każdy ma prawo do swojej opinii. Próbowaliśmy, mówiliśmy już od jakiegoś czasu, że chodziliśmy na terapię, naprawdę próbowaliśmy (...) Dziś jest nam ciężko, jednak decyzja jest jaka jest. Mimo to chcemy to zrobić z szacunkiem do siebie, dlatego również zdecydowaliśmy, że razem będziemy dalej pracować w naszej wspólnej firmie

- rozpoczął Akop Szostak.