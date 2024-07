Spośród wszystkich filmów, które do tej pory miały premierę w 2024 roku, niewiele spotkało się z takim uznaniem zarówno fanów, jak i krytyków, jak "Diuna: Część druga" – dlatego wszelkie wieści o nadchodzącym "spin-offie" serialu telewizyjnego z pewnością spotkają się ze sporym zainteresowaniem.

Cóż, jesteśmy teraz o krok bliżej ustalenia, kiedy dokładnie "Diuna: Proroctwo" zostanie wyemitowana w Polsce, a nowy, mrożący krew w żyłach zwiastun potwierdza, że będzie można go oglądać w kanałach Sky i NOW jesienią tego roku w Wielkiej Brytanii i na serwisie Max w Polsce.

"Diuna: Proroctwo" w nowym, mrożącym krew w żyłach zwiastunie

Na tym etapie nie ma jeszcze żadnej informacji o dokładnej dacie, ale fakt, że wiemy już na pewno, że premiera w Polsce nastąpi zaledwie za kilka miesięcy, z pewnością będzie dobrą wiadomością dla fanów.

Minutowy zwiastun pozwala nam jeszcze raz spojrzeć na niektóre postacie, które wystąpią w serialu będącym prequelem, którego akcja rozgrywa się 10 000 lat przed narodzinami Paula Atrydy i może poszczycić się gwiazdorską obsadą, w tym Emily Watson, Olivii Williams i Marka Stronga.

Prequel skupia się na stworzeniu kultowego stowarzyszenia sióstr Bene Gesserit, a nastrojowy zwiastun zapowiada wszelkiego rodzaju nadchodzące walki o władzę i konflikty. Poniżej możesz obejrzeć go w całości, aby dowiedzieć się, czego się spodziewać.

Oficjalny zarys fabuły brzmi:

Z rozległego wszechświata ''Diuny'', stworzonego przez uznanego autora Franka Herberta i 10 000 lat przed wniebowstąpieniem Paula Atreidesa, ''Diuna: Proroctwo'' podąża za dwiema siostrami Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają legendarną sektę, która stanie się znana jako Bene Gesserit

Serial inspirowany jest powieścią "Sisterhood of Dune" – napisaną przez syna Franka Heberta, Briana Herberta i Kevina J. Andersona – i będzie się składał z sześciu odcinków.

Inni aktorzy, którzy zagrają role, to Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran , Jessica Barden, Emma Canning i Yerin Ha.

Tymczasem ród Harkonnen nie jest jedynym Wielkim Domem z serii Diuny, który pojawia się w tej serii, a królewska rodzina cesarska reprezentuje ród Corrino, na którego czele stoi Mark Strong jako cesarz Javicco Corrino i Jodhi May jako cesarzowa Natalya.

Ród Atrydów – przodkowie bohatera filmów Paula – reprezentowany jest przez Chrisa Masona, aktora Johna Lennona z Broadchurch i Doctor Who, w roli Kierana Atreidesa, opisanego jako "mistrz miecza wielkiego rodu, którego ambicje dorównania swemu nazwisku zostają udaremnione", kiedy nawiązuje nieoczekiwane połączenie z członkiem rodziny królewskiej".

Zobacz także: Krupińska, Łozowski, Wędzikowska na premierze nowej "Diuny". My patrzymy na kosmiczny look Janoszek!

Premiera "Diuny: Proroctwo" odbędzie się już w listopadzie.

