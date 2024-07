Jeśli urządzasz przyjęcie w domu, powinnaś zadbać nie tylko o pyszne menu, ale i aranżację stołu, przy którym goście będą jedli i pili. Do dekoracji możesz użyć świeżych kwiatów, świec, a także dodatków tematycznych w zależności od charakteru imprezy.

Dekoracja stołu na Boże Narodzenie – blask i błysk

Boże Narodzenie wymaga specjalnej oprawy stołu i wnętrza. Przede wszystkim użyj świec, by podkreślić wyjątkowość tego dnia. Mogą to być świece podłużne, ozdobne albo masywne, przewiązane jedynie wstążką czy umieszczone w szklanym ozdobnym naczyniu bądź w stroiku. Jeśli nie masz w pobliżu stołu choinki, warto dodać także ten element. Pięknie będzie wyglądała własnoręcznie zrobiona choinka z szyszek albo z bombek.

Dekoracja stołu na święta Bożego Narodzenia powinna być elegancka, ale i kolorowa. Możesz zestawić ze sobą np. czerwień i złoto czy czerwień i zieleń. Dobrze będą wyglądały połączenia złota z fioletem, ciemną zielenią, bielą czy ecru. W centralnym miejscu stołu możesz ustawić stroik albo poinsecje – gwiazdy betlejemskie. To charakterystyczne kwiaty dla okresu Bożego Narodzenia. Jeśli uważasz, że twoja dekoracja jest zbyt skromna, dodaj figurki, np. aniołków, bombki albo koralikowe łańcuchy. Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzić z ilością i nie zasypać świątecznego stołu górą ozdób.

Przyjęcie z okazji rocznicy ślubu – elegancko i z umiarem

Dekoracja stołu na przyjęcie z okazji rocznicy ślubu może składać się wyłącznie z eleganckiego obrusu, np. we wzory albo jednolitego z dobrej jakości tkaniny, oraz z kwiatów. Świeżych kwiatów z powodzeniem możesz użyć do ozdobienia stołu niezależnie od okazji. Jedyne, o czym powinnaś pamiętać, to żeby kolorystycznie zgrywały się z pozostałymi elementami. Na jasnym obrusie możesz postawić wazon lub kilka małych wazonów zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi kwiatami, np. różami czy margerytkami. Kluczem do uzyskania elegancji jest zastawa – tak, rocznica ślubu (zwłaszcza okrągła) to dobra okazja, żeby wyciągnąć z szafy porcelanę i kryształy.

Ozdabianie stołu na przyjęcie po chrzcie

Jeśli po chrzcinach zapraszasz gości na przyjęcie, przygotuj dla nich drobne upominki okazjonalne. Mogą to być np. figurki aniołków albo bobasków z dołączonymi karteczkami z datą i miejscem wydarzenia i z podziękowaniami za przybycie i uczestnictwo w tym ważnym wydarzeniu. Takie drobiazgi powinny znaleźć się przy nakryciach. Stół na przyjęcie możesz udekorować świecami, a także dodatkami w kolorze niebieskim lub różowym – w zależności od płci dziecka. Jako dekorację możesz wykorzystać też świeże kwiaty.