Dorota i Waldemar to dziś jedna z najbardziej lubianych par z programu "Rolnik szuka żony". Ich uczucie dojrzewało poza kamerami i z czasem przerodziło się w trwałą relację. Dziś wspólnie wychowują córeczkę Dominikę i nie ukrywają, że tworzą szczęśliwą rodzinę. Tym razem Dorota zaskoczyła fanów wyjątkową wiadomością, którą opublikowała w mediach społecznościowych. O co chodzi?

Reklama

Dorota i Waldemar świętują wyjątkowy moment

Dorota i Waldemar poznali się w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo Waldemar zdecydował się rozwijać relację z inną uczestniczką - Ewą, życie napisało dla nich zupełnie inny scenariusz. Po zakończeniu nagrań rolnik zrozumiał, że to właśnie Dorota skradła jego serce i to z nią chce budować przyszłość. Para zaczęła spotykać się już poza kamerami, co szybko przerodziło się w poważny związek. W maju 2024 roku Dorota i Waldemar podzielili się radosną nowiną - ogłosili, że spodziewają się dziecka. Waldemar nie ukrywał, że wieść o ciąży była dla niego ogromnym zaskoczeniem, ale jednocześnie spełnieniem marzeń. Przyjął ją z radością i wzruszeniem. Para ujawniła wówczas, że oczekują narodzin córeczki.

Od tamtej chwili rozpoczął się dla nich nowy, piękny rozdział życia. Teraz, pół roku po narodzinach Dominiki, Dorota postanowiła upamiętnić ten moment w wyjątkowy sposób. Z samego rana opublikowała na Instagramie zdjęcie uśmiechniętej córeczki, leżącej obok tabliczki z napisem: "No to pół roku za mną!". To symboliczny, pierwszy "jubileusz" maluszka, który Dorota i Waldemar postanowili uczcić w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Ubrana w kwieciste spodenki i jasne body Dominika podbiła serca internautów swoim promiennym uśmiechem. Z pewnością nic słodszego dziś nie zobaczycie!

Dorota i Waldemar z „Rolnika” szykują się do chrztu Dominiki

W ostatnim czasie wyszło na jaw, że para szykuje się do bardzo ważnej uroczystości – chrztu małej Dominiki. To wyjątkowy moment w życiu każdej rodziny, dlatego Dorota i Waldemar z wielką starannością podchodzą do przygotowań. O tym, że ten dzień zbliża się wielkimi krokami, Dorota poinformowała fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. W relacji na Instagramie pokazała zaproszenia, które są już gotowe. To subtelna, ale wymowna zapowiedź nadchodzącej uroczystości. W opisie Dorota nie zdradziła jeszcze dokładnej daty, ale wszystko wskazuje na to, że chrzest odbędzie się w najbliższym czasie.

Zobacz także:

Reklama