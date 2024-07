Pięknie udekorowany stół podkreśli wyjątkowość świątecznych dni – Wigilii i Bożego Narodzenia. Możesz w tym celu wykorzystać własnoręcznie zrobione ozdoby albo skomponować aranżację z gotowych elementów.

Po pierwsze – obrus i zastawa

Ozdoby stanowią jedynie dodatek do obrusu i zastawy, które powinny grać pierwsze skrzypce jako dekoracje stołu na Boże Narodzenie. Obrus nie musi być biały, z powodzeniem sprawdzą się takie kolory jak złoty, burgund, fiolet czy odcienie niebieskiego. Zastawa też powinna być bardziej elegancka niż ta używana na co dzień. Sztućce muszą być bezwzględnie z jednego kompletu.

Świece podkreślą nastrój świąteczny

Jeśli nie wiesz, jak udekorować stół na Boże Narodzenie – trzymaj się zasady, że mniej znaczy więcej. Głównym elementem dekoracyjnym i podkreślającym wyjątkowość chwil spędzonych przy świątecznym stole oprócz obrusu i zastawy powinny być świece. Ciepłe światło znakomicie skomponuje się z wszelkimi innymi ozdobami, jeśli zdecydujesz się je dodać. Jeśli jednak jesteś minimalistką, wystarczy, że umieścisz świece w ozdobnym świeczniku lub naczyniu. Dobrze sprawdzą się wysokie świeczki w „świątecznych” kolorach – np. białe, czerwone, złote. I masywne świece umieszczone w wysokich szklanych naczyniach lub stroikach.

Stroiki i małe choinki na świątecznym stole

Dekoracja stołu na Boże Narodzenie może nawiązywać do tradycji choinki. Ozdobą będzie własnoręcznie wykonana mała choinka z piór albo choinka z makaronu czy z szyszek. W roli dekoracji sprawdzi się też stroik z gałązek drzewa iglastego, liści ostrokrzewu, świeczek i bombek czy figurek. Jedyne, co ogranicza przy tworzeniu dekoracji świątecznego stołu, to wyobraźnia.

Ozdoby umieszczone między nakryciami

Bombki, wianki z pomalowanych gałązek czy drutu, łańcuchy z koralików, a nawet figurki czy poinsecja (gwiazda betlejemska) – dekoracje stołu na Boże Narodzenie mogą być przeróżne. Ważne, by komponowały się ze sobą wzajemnie kolorystycznie i żeby nie przesadzić z ich ilością. Między nakryciami, np. na środku stołu, można stworzyć aranżację „główną”, a w pozostałych miejscach stołu dodać elementy nawiązujące do niej. Na przykład stroik z dużych bombek i gałązek drzew iglastych na środku i małe bombki albo koralikowe łańcuchy w tym samym kolorze umieszczone w pobliżu nakryć gości.