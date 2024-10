Dorota z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak Waldemar przygotował się na powitanie jej w domu wraz z córeczką. Dominika Marcelina przyszła na świat pod koniec września. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu, dziewczyny mogły wrócić do domu. To był wielki dzień dla całej rodziny. Waldemar dał z siebie wszystko, a jego pięknym gestem Dorota pochwaliła się w sieci. Internauci nie szczędzą rolnikowi pochwał:

Się Waldemar postarał, szczęścia dla Was

Tak Waldemar z "Rolnik szuka żony' przywitał w domu Dorotę i córkę

Waldemar i Dorota poznali się w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Początkowo nikt nie wierzył w ich miłość. Zakochani jednak nie przejmowali się tym, co myślą o nich widzowie programu i postanowili postawić wszystko na jedną kartę i być szczęśliwymi. Kilka miesięcy po zakończeniu emisji "Rolnik szuka żony", w którym wzięli udział, podzielili się radosną nowiną, że zostaną rodzicami. Mała Dominika Marcelina jest już na świecie i jest spełnieniem marzeń obojga rodziców. Cieszą się, że mogą już w komplecie cieszyć się rodzinnym życiem. Mała Dominika ma także dwóch wspaniałych starszych braci.

Dorota nie kryła wzruszenia nad tym, jakim ojcem jest Waldemar z "Rolnik szuka żony". Napisała wprost, że poznanie Waldemara było "najlepszym, co ją w życiu spotkało". Wzrusza ją to, że mają takie same marzenia oraz to, jak Waldemar opiekuje się córeczką, z czułością myśląc o partnerce, by chociaż chwilę mogła odpocząć. "Nie mogłam wymarzyć sobie lepszego taty dla niej" - zachwyca się Dorota, pisząc o Waldemarze i ich córce a także pokazała, jaka niespodzianka czekała na nią w domu, gdy rolnik przywiózł swoje dziewczyny ze szpitala.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" przystroił cały dom na powitanie małej Dominiki oraz Doroty po wyjściu ze szpitala. Powiesił girlandy, mnóstwo balonów, widniał także napis: "Dominika" a także tematyczne baloniki np. wózeczek z napisem "Baby Girl". Rolnik przystroił nawet sypialnie, a na łóżku zostawił partnerce prezent. Balonikami przystrojone zostało również łóżeczko Dominiki. Dorota pokazała również biżuterię z wygrawerowanym napisem: "Dominika Marcelina 27.09.2024" oraz imionami "Waldemar, Dorota" a także bukiet kwiatów z napisem "Kocham Cię" i małym misiem.

Internauci nie szczędzą komplementów Waldemarowi z "Rolnik szuka żony" i chwalą jego zachowanie:

Cudownie aż łezka w oku stanęła

Ale pięknie! Wszystkiego dobrego dla Was bądźcie szczęśliwi

Brawo stara się Waldi, dużo zdrówka dla was i miłości

Widać szczęście na twarzy Waldka, wszystkiego dobrego dla was - pisali pod nagraniem na Instagramie.

Dorota z "Rolnik szuka żony" poruszyła temat byłego partnera

Pod zdjęciem wywiązała się także dyskusja. Dorota z "Rolnik szuka żony" nagle poruszyła temat swojego byłego partnera, ojca swojego syna. Jedna z fanek, komplementując zachowanie Waldemara napisała z żalem:

Ale miły gest, szkoda, że mój mąż o tym nie pomyślał

Dorota odpowiedziała:

Dla twej wiadomości 8 lat jak rodził się mój syn też tak miałam :) Nie robię niczego pod publiczkę czy dla obserwujących tylko dla siebie :)) Miłego dnia życzę

Z kolei inna z fanek wbiła szpilę Dorocie i Waldemarowi z "Rolnik szuka żony" zarzucając im, że wrzucają zdjęcia dziecka "pod publiczkę":

Oczywiście oni to robią pod publikę nikt normalny o zdrowych zmysłach nie wstawia takich zdjęć małego noworodka na IG

Co Dorota ostro skwitowała:

A dlaczego nie ? Bo nie rozumiem ? Zawsze pokazywałam swoje życie na co dzień z dzieckiem czy bez niego :) i nic się w tym kierunku nie zmieniło.

