Święta to czas spotkań z rodziną, ale nie ukrywajmy - to dla wielu z nas także moment nadrobienia filmowo-serialowych zaległości. Serwisy streamingowe mają na ten okres wiele kuszących propozycji, ale czasem, by zanurzyć się w filmowy świat, wystarczy włączyć telewizor. Telewizyjne stacje prześcigają się w emisji bożonarodzeniowych komedii, ale i polskich kultowych produkcji. Jedną z nich TVN7 wyemituje 26 grudnia. Domyślacie się, co to za produkcja, którą wyreżyserował Juliusz Machulski?

TVN7 wyemituje "Vinci" w te święta. Film właśnie kończy 20 lat i nie możecie go przegapić i w tym roku

Jeśli w święta brakuje Wam emocji, będzie to doskonała okazja do tego, by przypomnieć sobie kultową polską komedię kryminalną z Borysem Szycem i Robertem Więckiewiczem w głównych rolach. "Vinci", bo to o tym filmie mowa, w przyszłym roku doczeka się drugiej części - wypada więc znać pierwszą odsłonę produkcji. Tę stacja TVN7 pokaże 26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, o 17:45.

"Vinci" to doskonale znana komedia kryminalna, która swoją premierę miała aż 20 lat temu! Opowieść o skrupulatnym planie kradzieży jednego z najbardziej znanych dzieł sztuki, w którym biorą udział najważniejsze dziś nazwiska polskiego kina (Borys Szyc czy Robert Więckiewicz) trzyma w napięciu, a jednocześnie bawi od pierwszej do ostatniej minuty. Nic dziwnego, że film Machulskiego zebrał pozytywne recenzje, a uznanie widzów zdobywa już od dwóch dekad:

''Vabank'' XXI wieku i ostatni dobry film Machulskiego (precyzyjny, rozrywkowy scenariusz!), a także aktorska trampolina dla Więckiewicza, Szyca, Dorocińskiego

Zdecydowanie dobry film, poczułem ten klimat

Najlepszy polski film

Przypomnijmy, że "Vinci" w przyszłym roku doczeka się kontynuacji! Film trafi na ekrany już w przyszłym roku, a jego akcja ma rozgrywać się 20 lat po pierwszej części, czyli w 2024 roku. Fabuła ma nawiązywać do pierwszej części, jednak skupi się na zupełnie innym dziele sztuki - jakim? To ma być niespodzianką dla widzów.

Film ma nawiązywać do sukcesu poprzedniej części, która obracała się wokół kradzieży ''Damy z łasiczką''. Tym razem fabuła koncentruje się na innym, ważnym dziele sztuki. Jakim? Na razie jest to trzymane w sekrecie by zaskoczyć widzów. Do obsady wracają Borys Szyc i Robert Więckiewicz a na ekranie, - podobnie jak 20 lat temu - zobaczymy również Kamillę Baar, Marcina Dorocińskiego i Łukasza Simlata. Towarzyszyć im będą nowe osoby w obsadzie m.in. Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski, Jan Sałasiński i Jędrzej Hycnar - podaje TVN.

Czekacie na tę premierę?

