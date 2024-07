Wykonanie choinki z szyszek nie jest trudne, a taka ozdoba nie tylko przykuje uwagę i nada świątecznego charakteru wnętrzom, ale też może być doskonałym pomysłem na prezent. Do jej zrobienia potrzeba szyszek sosnowych o różnej wielkości, stożka, kleju na gorąco i ozdób.

Reklama

Szkielet choinki z brystolu

Potrzebujesz podstawy, do której przymocujesz szyszki. Z brystolu zrób stożek i podstawę do niego. Jeśli masz dużo szyszek bądź jeśli są one pokaźnych rozmiarów, potrzebujesz większego stożka. Podstawę przyklej na zakładki, dzięki temu zyskasz pewność, że będzie się dobrze trzymała i wzmocni konstrukcję choinki z szyszek.

Konstruowanie „gałązek” – przyklejanie szyszek

Najlepiej będzie wyglądała choinka zrobiona z różnej wielkości i rozwiniętych szyszek sosnowych. Rozwinięte szyszki to takie, które spadły z drzewa i uwolniły nasiona, otwierając się. Szyszki posortuj według wielkości i przyklejaj od największych na dole poprzez średnie coraz wyżej aż do małych na czubku. Musisz posmarować każdą szyszkę klejem na gorąco i przykleić do stożka. Szyszki staraj się przyklejać tak, by pomiędzy nimi pozostawały jak najmniejsze prześwity.

Ozdabianie choinki

Gdy okleisz już cały stożek, pora na udekorowanie powstałego drzewka. Klejem na gorąco przyklej w niektórych miejscach kolorowe perełki, które będą pełniły rolę bombek. Możesz też przykleić inne ozdoby albo spryskać choinkę z szyszek brokatem. Pięknie będzie wyglądała też pomalowana białą farbą akrylową. Jeśli lubisz minimalizm, do ozdobienia drzewka możesz użyć jedynie błyszczącego łańcucha. Własnoręcznie zrobiona choinka z szyszek może być zarówno ozdobą, jak i pomysłem na prezent.