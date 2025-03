Sandra Kubicka, znana modelka i influencerka, oraz Aleksander Baron, popularny muzyk z zespołu Afromental, przez długi czas uchodzili za idealną parę. Ich związek, choć pełen romantycznych gestów, zakończył się w 2024 roku. Jednak ostatnia wizyta Barona u byłej żony z bukietem kwiatów i torbą pełną przysmaków wywołała lawinę spekulacji na temat możliwego powrotu do siebie.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo w 2024 roku. Pomimo rozstania starają się utrzymywać poprawne relacje, głównie ze względu na dobro swojego dziecka. Ostatnio po tym jak Baron przerwał milczenie i zamieścił na Instagramie pierwszy wpis dotyczący rozstania, w sieci pojawiły się zdjęcia. Paparazzi uchwycili Barona przed domem Sandry Kubickiej z bukietem kwiatów i torbą pełną przysmaków. Wizyta ta zaskoczyła fanów, którzy zaczęli spekulować o możliwym powrocie pary do siebie. Para jednak nie potwierdziła takich informacji, koncentrując się głównie na rodzicielskich obowiązkach.

Ostatnio paparazzi uchwycili Barona, który przyjechał taksówką w odwiedziny do remontowanego domu marzeń. To w nim mieli wszyscy razem żyć długo i szczęśliwie. Dla Sandry przywiózł piękne, wiosenne tulipany. Następnie, po kilku godzinach spędzonych w domu, zabrał (jeszcze) żonę na zakupy do Papierni w Konstancinie.

Pomimo zakończenia związku Sandra Kubicka i Aleksander Baron starają się funkcjonować w harmonii. Ich priorytetem jest zapewnienie stabilności emocjonalnej dziecku. Kubicka wielokrotnie podkreślała, że dobro dziecka jest dla niej najważniejsze. Z kolei Baron niejednokrotnie dawał wyraz temu, że również angażuje się w życie syna. Wspólne działania na rzecz dziecka sprawiają, że oboje dbają o poprawne relacje, unikając publicznych konfliktów.

Warto jednak zaznaczyć, że zarówno Sandra Kubicka, jak i Aleksander Baron konsekwentnie podkreślają, że ich wspólne działania koncentrują się na wychowaniu syna. Wciąż pozostaje niejasne, czy ta niespodziewana wizyta była jedynie gestem przyjaźni, czy może zwiastuje coś więcej.

Szczęście Sandy Kubickiej i Barona zakończyło się w grudniu 2024 roku. Sandra Kubicka dopiero po czasie poinformowała swoich fanów, że takie zdarzenie miało miejsce. Dodała również, że to ona złożyła papiery rozwodowe do sądu.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi, nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opieką nad dzieckiem. Ja też miałam jeszcze momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, aby Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć

- napisała jakiś czas temu Sandra Kubicka na swoich social mediach.