Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, to popularny wokalista i aktor, który zdobył sławę dzięki hitowi "Wyglądasz idealnie". Jego kariera nabiera tempa, ale niestety, popularność ma także swoją mroczną stronę. Ostatnio artysta padł ofiarą niebezpiecznego psychofana, który wtargnął na jego posesję, grożąc jemu i jego rodzinie. Wokalista podzielił się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych. Co miał do przekazania?

Atak psychofana na Skolima

Koszmar Skolima rozpoczął się od prywatnej wiadomości, którą otrzymał od nieznanego mężczyzny. Nadawca stanowczo zażądał kontaktu telefonicznego, grożąc, że jeśli wokalista nie zadzwoni w ciągu 15 minut, stanie się coś złego jego mamie lub babci. Chwilę później padły kolejne groźby - tym razem dotyczące samego artysty. Napastnik ostrzegł Skolima, że może stracić oko. Wiadomości były pełne agresji i wywołały ogromny niepokój. Niestety, psychofan nie poprzestał na słowach i postanowił przejść do czynów. Wtargnął na posesję Skolima, gdzie doszło do szarpaniny.

Intruz po wtargnięciu i szarpaniu się z babcią został kilkukrotnie i starannie wyproszony. Jak widać było mu mało i intencje miał inne. Zero tolerancji w naszym kraju i mieście dla tych, którzy mają złe intencje wobec nas i naszych bliskich - napisał na Instagramie Skolim.

Skolim nawiązał transmisję na żywo, aby uspokoić zaniepokojonych fanów i szczegółowo opowiedzieć o całym incydencie. Wokalista nie krył emocji i podkreślił, że sytuacja była niezwykle niebezpieczna.

Są granice, których przekraczać nie można. Chłop jest naprawdę chory, bo tu nie tylko połączyły się groźby, ale też wtargnięcie na posesję i napaść. Ja nie wiem, czy to jest normalne, żebyś wchodził do kogoś do domu i się szarpał z moją babcią. Takie też są 'uroki' tego życia koncertowego. Dziękuję Bogu, że więcej jest cudownych ludzi, a nie takich popie*dolców. Bardzo dużo osób stanęło za mną murem. Pięknie dziękuję i dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię: zawsze walczcie w obronie najbliższych osób - zaapelował za pośrednictwem TikToka.

W rozmowie z redakcją "Jastrząb Post" 28-letni Skolim dokładnie opisał dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w jego domu. Napastnik próbował zdobyć zaufanie babci wokalisty, przedstawiając się jako jego znajomy i twierdząc, że chce się z nim spotkać. Starsza kobieta początkowo nie podejrzewała zagrożenia, jednak szybko stało się jasne, że mężczyzna miał zupełnie inne zamiary.

Mówił, że pragnie spotkania ze mną. Wtargnął na teren posesji i do budynku. Babcia szarpała się z nim w drzwiach i wypraszała go. Nie chciał iść i musiałem zainterweniować, kilkukrotnie wyprosić pana. Pan nie chciał wyjść. - mówił Skolim.

Skolim przyznał, że kilkukrotnie próbował doprowadzić do tego, aby agresor opuścił posesję.

Pan chciał mnie uderzyć, a wieczorem składał groźby karalne, że 'załatwi' mi babcię. Nie znam tej osoby. Nic się nie stało, bo stawiłem czoła i obroniłem dobytek i rodzinę - dodał.

Artysta przyznał, że po całej sytuacji zgłosił sprawę na policję.

Kim jest Skolim

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to 28-letni wokalista i aktor znany głównie z muzyki tanecznej oraz występów w serialach telewizyjnych. Karierę rozpoczął jako aktor, zdobywając popularność dzięki roli w serialu "Barwy szczęścia". Jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy zaczął tworzyć muzykę disco-polo i dance. Jego największym hitem stał się utwór Wyglądasz idealnie, który osiągnął milionowe wyświetlenia na YouTube.

Artysta szybko zyskał ogromną popularność wśród fanów muzyki imprezowej, a jego koncerty cieszą się dużym zainteresowaniem. Oprócz kariery muzycznej aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Jego charyzma, energiczne występy i kontrowersyjny wizerunek sprawiają, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny rozrywkowej.

