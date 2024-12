Rozstania nigdy nie są proste, a już tym bardziej w okresie przedświątecznym, gdy nastrój jest iście rodzinny. W takiej sytuacji znaleźli się właśnie Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska, którzy musieli ustalić, jak spędzają tegoroczne święta. Zdaje się, że udało im się wszystko pogodzić.

Tak Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela spędzą nadchodzące święta

Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbiło się szerokim echem w mediach, a liczne spekulacje trwają już od tygodni. Można śmiało powiedzieć, że to najgłośniejsze rozstanie w tym roku, tym bardziej że para uchodziła za szczęśliwą i widać było, że darzą się dużym uczuciem. Okazuje się jednak, że rzeczywistość okazała się nieco inna. W nowej sytuacji muszą odnaleźć się główni zainteresowani, ale również ich dzieci, które dotychczas mieszkały z mamą i tatą w kochającym się domu.

Kilka tygodni temu na jaw wyszło, że Maciej Pela wyprowadził się do kolegi, a z kolei niedawno w sieci pojawiły się doniesienia, że wraz z Agnieszką zamieszkuje ten sam dom. Wynika to z faktu, że nie chcą, aby dziewczynki zmieniały adres zamieszkania i dzieląc się opieką nad nimi, przebywają w ich domu. Wygląda jednak na to, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela unikają kontaktu i porozumiewają się jedynie przez SMS-y czy maile.

Co ciekawe, już niebawem wszystkie rodziny zasiądą do stołu wigilijnego i dotychczas u Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli również tak było. Tym razem para musi podzielić się opieką nad dziećmi, a Plejada dowiedziała się więcej o przebiegu świąt u tancerzy. Okazuje się, że Maciej Pela spędzi z córkami Wigilię, a Agnieszka kolejne dwa dni świąt. Dodatkowo informator Plejady dowiedział się, że faktycznie tancerze wciąż zamieszkują jeden dom.

Choć wydaje się, że rozstanie to jedna z gorszych rzeczy, jakie mogą się wydarzyć to w przypadku Macieja Peli, jest pewien plus tej sytuacji. Mężczyzna wrócił do aktywności zawodowej i skupia się nie tylko na domu i dzieciach, ale również na tańcu, nauce kursantów oraz wydarzeniach z tym związanych. Okazuje się również, że tancerz postanowił rozwijać się w innych stylach tanecznych i uczy się salsy. Co ciekawe, niedawno był widziany z piękną blondynką, z którą tańczył:

Mój kolejny pierwszy raz. Na szczęście dużo przyjemniejszy niż ostatnio. Salsa marzyła mi się od dawna i proszę bardzo - na mojej tanecznej drodze pojawiła się sztos trenerka, która mnie jej nauczy. I w końcu będę salsero - mówił na swoim Instagramie.

